Vehículos

Honda, Michelin y Volkswagen tomaron decisiones tras ola de violencia en Jalisco, México, por muerte de alias ‘El Mencho’

Diferentes compañías del sector automotor se vieron sorprendidas por la ola de violencia desatada en Jalisco.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

25 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Honda decidió suspender, por un día, las operaciones de su planta en jalisco, México, por ola de violencia.
Honda decidió suspender, por un día, las operaciones de su planta en jalisco, México, por ola de violencia. Foto: Getty Images

La ola de violencia que se desató en el estado de Jalisco, México, por la muerte de de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevó a varias compañías del sector automotriz que tienen plantas en esa región, a suspender actividades por varios días con el fin de proteger la integridad de sus colaboradores.

Esto quiere decir “ciclo WLTP” cuando se habla de autonomía en carros eléctricos, ¿se puede confiar en esta medida?
Honda sorprendió con el lanzamiento de un cohete, un paso significativo para su historia y para Japón.
Honda tiene instaladas dos plantas de producción en México, una de ellas en Jalisco. Foto: Getty Images

Uno de esos fabricantes fue el japonés Honda, compañía que suspendió labores en su planta de producción el lunes 23 de febrero, jornada en las que las acciones violentas se desbordaron.

Según un informe publicado por la agencia Reuters, Honda dejó de operar ”por extrema precaución" en su planta de Guadalajara, ciudad que sirve a diferentes compañías del sector automotor.

Según AFP, Honda dijo en un comunicado que se encuentra “evaluando las condiciones” de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”.

Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Vehículos

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Vehículos

Esto quiere decir “ciclo WLTP” cuando se habla de autonomía en carros eléctricos, ¿se puede confiar en esta medida?

Vehículos

Cupra festejó con el Barcelona la llegada del nuevo Raval: Lamine Yamal y compañía disfrutaron del nuevo eléctrico

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 25 de febrero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Turismo

Así es el pueblo colombiano que tiene emblemático puente con más de un siglo de historia; es monumento nacional

Vehículos

Por falla en los frenos, popular marca de autos llama a revisión a más de 2.500 vehículos

Cultura

Honda está lista para el III Festival Latinoamericano de Cine: esto necesita saber del evento

Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México.

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero
Llantas Michelin
La producción de neumáticos no se vio afectada, según Michelin. Foto: Michelin

“Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero”, informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.

Las actividades serán reanudadas “cuando sea apropiado”, apuntó.

Por el mismo camino actuó la fabricante de llantas Michelin, aunque no tan contundente como Honda; la empresa francesa recomendó a su personal trabajar de forma remota, con la excepción de los operarios, quienes debían atender sus labores de forma presencial en su planta.

La medida fue temporal y este miércoles tuvieron que laborar de forma presencial; sin embargo, la compañía emitió una restricción temporal de viajes a México a su personal, hasta el próximo viernes 27 de febrero, prohibiendo también desplazamientos terrestres y aéreos de su equipo comercial.

Cabe señalar que la producción de neumáticos no se ha visto afectada y que se trataron de medidas temporales para proteger a los colaboradores.

otra de las firmas que tiene presencia en esta parte de México es Volkswagen, la cual confirmó que tanto sus labores productivas como comerciales siguieron adelante sin ningún tipo de interrupción, pese a los problemas de orden público de los últimos días.

De igual forma, la firma alemana aclaró que ha tenido comunicación contante con las autoridades locales para tener información de primera mano que le permita tomar decisiones más estrictas para garantizar la seguridad de sus empleados, en caso de que las condiciones de seguridad empeoren.

Reuters también citó a otra compañía de automóviles de origen europeo, pero no indicó de cuál se trataba; sin embargo, indicó que facilitó el trabajo en casa para gran parte de su plantilla.

La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco. Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.

Poderosa compañía china de carros le ganó pleito a ‘influencer’: ordenan pago de millonaria indemnización
El ID .Cross Concept fue uno de so vehículos develados por Volkswagen en la IAA Mobility 2025.
Volkswagen es otra de las marcas que tiene presencia en esta zona de méxico. Foto: Getty

El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.

Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).

México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6 % del PIB del país.

Más de Vehículos

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

¿Son seguras las aplicaciones de transporte? Los trucos secretos que puede activar para salvarse del ‘paseo millonario’

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Los carros eléctricos siguen teniendo un importante repunte en Colombia y el mundo. Hay zonas donde se ha desacelerado su venta.

Esto quiere decir “ciclo WLTP” cuando se habla de autonomía en carros eléctricos, ¿se puede confiar en esta medida?

La plantilla del Barcelona probó una versión prelanzamiento del Cupra Raval.

Cupra festejó con el Barcelona la llegada del nuevo Raval: Lamine Yamal y compañía disfrutaron del nuevo eléctrico

Embargo Carros

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 25 de febrero: así están las principales vías de la capital

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Cámaras de Fotomultas

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Expertos se reunieron para hablar del futuro de los carros usados en Colombia.

Mercado de vehículos usados se mueve por innovación digital, confianza basada en datos y nuevas experiencias para el consumidor

Noticias Destacadas