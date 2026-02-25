Honda, Michelin y Volkswagen tomaron decisiones tras ola de violencia en Jalisco, México, por muerte de alias ‘El Mencho’

La ola de violencia que se desató en el estado de Jalisco, México, por la muerte de de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevó a varias compañías del sector automotriz que tienen plantas en esa región, a suspender actividades por varios días con el fin de proteger la integridad de sus colaboradores.

Honda tiene instaladas dos plantas de producción en México, una de ellas en Jalisco. Foto: Getty Images

Uno de esos fabricantes fue el japonés Honda, compañía que suspendió labores en su planta de producción el lunes 23 de febrero, jornada en las que las acciones violentas se desbordaron.

Según un informe publicado por la agencia Reuters, Honda dejó de operar ”por extrema precaución" en su planta de Guadalajara, ciudad que sirve a diferentes compañías del sector automotor.

Según AFP, Honda dijo en un comunicado que se encuentra “evaluando las condiciones” de seguridad luego de que pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quemaran vehículos y bloquearan carreteras en 20 de los 32 estados del país el domingo, en venganza por la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”.

Estas acciones de violencia ocurrieron especialmente en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, y su zona metropolitana, donde está una de las dos plantas de producción de Honda en México.

La producción de neumáticos no se vio afectada, según Michelin. Foto: Michelin

“Como medida de precaución, nuestras operaciones en nuestras instalaciones de Guadalajara se suspendieron temporalmente el lunes 23 de febrero”, informó a la AFP una portavoz del fabricante de automóviles.

Las actividades serán reanudadas “cuando sea apropiado”, apuntó.

Por el mismo camino actuó la fabricante de llantas Michelin, aunque no tan contundente como Honda; la empresa francesa recomendó a su personal trabajar de forma remota, con la excepción de los operarios, quienes debían atender sus labores de forma presencial en su planta.

La medida fue temporal y este miércoles tuvieron que laborar de forma presencial; sin embargo, la compañía emitió una restricción temporal de viajes a México a su personal, hasta el próximo viernes 27 de febrero, prohibiendo también desplazamientos terrestres y aéreos de su equipo comercial.

Cabe señalar que la producción de neumáticos no se ha visto afectada y que se trataron de medidas temporales para proteger a los colaboradores.

otra de las firmas que tiene presencia en esta parte de México es Volkswagen, la cual confirmó que tanto sus labores productivas como comerciales siguieron adelante sin ningún tipo de interrupción, pese a los problemas de orden público de los últimos días.

De igual forma, la firma alemana aclaró que ha tenido comunicación contante con las autoridades locales para tener información de primera mano que le permita tomar decisiones más estrictas para garantizar la seguridad de sus empleados, en caso de que las condiciones de seguridad empeoren.

Reuters también citó a otra compañía de automóviles de origen europeo, pero no indicó de cuál se trataba; sin embargo, indicó que facilitó el trabajo en casa para gran parte de su plantilla.

La operación militar para la captura del capo de 59 años se realizó el domingo en el estado de Jalisco. Durante y después de los enfrentamientos murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades nacionales. Oseguera cayó herido y falleció cuando era trasladado a un hospital.

Volkswagen es otra de las marcas que tiene presencia en esta zona de méxico. Foto: Getty

El gobierno estatal informó el martes que el sistema de transporte público opera en un 70% en Guadalajara y anunció que las clases en las escuelas reanudarán el miércoles.

Honda tiene dos plantas de producción en México, una en El Salto, Jalisco, y otra en Celaya, estado de Guanajuato (centro).

México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi. El sector representa el 3,6 % del PIB del país.