Colombia se ha consolidado como un país en el que las obras de ingeniería destacan por su importancia y magnitud. Una de las más icónicas se encuentra en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima.

Se trata del Puente Navarro, una estructura que tiene un gran reconocimiento, pues fue la primera en su tipo, levantada en acero en Suramérica. Su edificación estuvo a cargo de la San Francisco Bridge Company, empresa que participó en la construcción del Golden Gate Bridge en Estados Unidos.

La estructura metálica tiene una longitud de 170 metros y se ha consolidado como uno de los principales símbolos, no solo de este destino que es patrimonio de Colombia, sino de la región, con más de un siglo de historia, pues fue inaugurado en 1899, según información de la Gobernación del Tolima.

Fue declarado Monumento Nacional en 1994, gracias a sus méritos técnicos y estéticos y a la relevancia histórica. Es una estructura que une a los departamentos de Tolima y Cundinamarca.

Este es el puente metálico más antiguo de Suramérica. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima/API

Ciudad de los puentes

Sin embargo, esta no es la única estructura de características similares que tiene este destino tolimense. Precisamente, a Honda se le conoce como ‘la ciudad de los puentes’, pues cuenta con al menos 40, los cuales permiten cruzar los ríos Magdalena, Gualí, Guarinó y Quebrada Seca, entre otros afluentes, según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Además de los puentes, que son un atractivo para conocer, en este lugar los viajeros se encuentran con una serie de encantos imperdibles. Por ejemplo, el Paseo Bolívar que, además de la estatua del Libertador, muestra diversos ejemplos de arquitectura que dan cuenta del desarrollo de esta población tolimense, de gran importancia histórica. Hay construcciones coloniales, republicanas y contemporáneas.

También está la Calle de las Trampas, que recibió este nombre debido a su forma de laberinto, que se da por casas antiguas de balcones, portones y faroles de luz tenue.

Esta es la Calle de las Trampas en el municipio de Honda. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Otros atractivos para destacar son el Parque José León Armero, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, La Casa del Virrey, la Casa de Los Conquistadores, El Malecón y la Plaza de las Américas, entre otros.

Para quienes disfrutan de los planes de naturaleza, Honda ofrece bellos espacios naturales como el Balneario La Picota y el Cerro Cacao en Pelota. Si los viajeros quieren disfrutar una gran vista de la ciudad y el río Magdalena, tienen la posibilidad de ir hasta el mencionado Cerro, ubicado en la cima de la montaña, justo al sur de la ciudad. Si bien la subida es exigente, la vista desde este lugar paga el esfuerzo físico.