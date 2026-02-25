Esto quiere decir “ciclo WLTP” cuando se habla de autonomía en carros eléctricos, ¿se puede confiar en esta medida?

La autonomía en los carros eléctricos es uno de los temas más importantes a la hora de optar por esta nueva tecnología de movilidad, tanto así que resulta ser determinante a la hora de que alguien quiera decidirse por un vehículo de estos.

La autonomía de los carros eléctricos es clave para definir la compra. Foto: Getty Images

Justamente, para hablar un mismo idioma y tener una medida de referencia que les permita a los interesados en comprar un carro eléctrico, la industria fijó varios estándares que le permiten al usuario comparar los valores de cada modelo bajo los mismos parámetros.

Bajo este argumento es que se creó el Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, o Ciclo WLTP, el cual predomina en mercados como el colombiano y el europeo como estándar para hablar de la autonomía que ofrecen los diferentes modelos de carros eléctricos y del nivel de consumo y de emisiones de los vehículos en general.

La idea principal detrás del WLTP fue crear un método más representativo de condiciones de conducción del mundo real, reduciendo la brecha entre los números de laboratorio y lo que realmente experimenta un conductor.

El WLTP se basa en cuatro fases distintas de conducción —baja, media, alta y muy alta velocidad— que simulan estilos de conducción urbana, interurbana y de autopista. Estos cambios generan un perfil de velocidad más dinámico, con aceleraciones y frenadas frecuentes, y una mayor distancia total de ensayo —23,25 km en vez de los 11 km del antecesor, el obsoleto ciclo NEDC—.

¿Cómo mide el WLTP la autonomía en carros eléctricos?

Aunque un carro eléctrico no emite gases contaminantes, el ciclo WLTP se utiliza para medir cuántos kilómetros puede recorrer con una sola carga de batería. La prueba comienza con la batería totalmente cargada y termina cuando el vehículo completa una secuencia de conducción en laboratorio bajo condiciones controladas. A partir de la energía consumida y la distancia recorrida, se calcula la autonomía homologada del vehículo.

Este proceso no solo establece un número de kilómetros, sino que también contempla factores como el peso del vehículo y su equipamiento opcional, aspectos que afectan directamente el consumo de energía.

¿Qué otros ciclos de medición existen?

Además del WLTP, existen otros procedimientos que también se utilizan para estimar la autonomía de los vehículos eléctricos, aunque varían según el mercado y la región. Los más relevantes incluyen:

EPA (Estados Unidos): Implementado por la Environmental Protection Agency , este ciclo se considera uno de los más cercanos a la conducción real al simular múltiples escenarios, incluyendo ciudad y carretera, con cambios de temperatura y condiciones de uso de accesorios como aire acondicionado. Las cifras de autonomía bajo EPA suelen ser más conservadoras que las de WLTP, enfocándose en reflejar resultados cotidianos más realistas.

Implementado por la , este ciclo se considera uno de los más cercanos a la conducción real al simular múltiples escenarios, incluyendo ciudad y carretera, con cambios de temperatura y condiciones de uso de accesorios como aire acondicionado. Las cifras de autonomía bajo EPA suelen ser más conservadoras que las de WLTP, enfocándose en reflejar resultados cotidianos más realistas. NEDC (Europa — obsoleto): Usado hasta 2018-2019 en Europa, el NEDC proporcionaba estimaciones más optimistas, con una velocidad media más baja y menos variación en las fases de ensayo. Esto generaba cifras de autonomía más altas pero poco representativas de la realidad. Por ello fue reemplazado por WLTP.

Usado hasta 2018-2019 en Europa, el NEDC proporcionaba estimaciones más optimistas, con una velocidad media más baja y menos variación en las fases de ensayo. Esto generaba cifras de autonomía más altas pero poco representativas de la realidad. Por ello fue reemplazado por WLTP. CLTC (China): El China Light-Duty Vehicle Test Cycle es común en el mercado chino y suele arrojar estimaciones de autonomía más generosas que WLTP o EPA, debido a patrones de conducción menos exigentes en el test.

Fiabilidad para Colombia

Si bien el WLTP ha representado un avance significativo frente a métodos pasados, expertos y pruebas de terceros advierten que, aun así, no siempre coincide con lo que un conductor vivirá en la carretera.

El ciclo WLTP es el que se usa como referencia para Colombia y Europa. Foto: Suministrada por Hyundai.

Factores como la velocidad de conducción, el uso de climatización, la temperatura ambiente y el estilo de manejo pueden hacer variar la autonomía real en comparación con la homologada.

En el caso colombiano, la exigente geografía de sus carreteras también puede hacer que los valores consignados varíen dependiendo del trayecto que se recorra, por lo que los datos ofrecidos por WLTP deben tomarse como aproximados y no como ciertos, esto para poder tener una referencia que ayude a tomar una mejor decisión a la hora de comprar un carro eléctrico o de planear un viaje en estos modelos.