El mundo automotriz está siendo expuesto a diario, gracias a millones de videos publicados por generadores de contenido que evalúan los miles de modelos que se lanzan en todo el planeta.

inicialmente el fabricante solicitó una disculpa pública, pero el influenciador volvió a burlarse de él Foto: NurPhoto via Getty Images

Y es que esta es una de las estrategias más comunes utilizadas por las diferentes compañías para posicionar sus nuevos vehículos, pues recurren a las pruebas de conducción en el ánimo de que el producto retenga reseñas, comentarios y gran exposición mediática.

Sin embargo, no todas las veces este ‘matrimonio’ sale de la mejor manera, pues hay quienes emiten opiniones que dejan en evidencia algunas falencias de los vehículos, algo que en la a mayoría de los casos es aceptado y sirve como retroalimentación para futuras mejoras y actualizaciones.

Al margen de esto, hay que aclarar que una cosa son las opiniones emitidas al probar un auto y otras son las afirmaciones que se hacen sin sustento y que terminan por perjudicar la marca.

Justamente, esto fue lo que sucedió con Maextro, una de las marcas de lujo más prestigiosas en China, propiedad de los gigantes Huawei y JAC, quien demandó a un influenciador chino por difamación y ahora recibirá una millonaria indemnización.

El pleito surgió luego de que la marca publicara unos videos sobre las pruebas que se realizaron a la suspensión del sedán Maextro S800; a partir de allí se dieron múltiples reacciones, pero la que provocó la furia de la firma fue la de Fraccino, influenciador que aseguró que esas evaluaciones eran falsas.

El influenciador señaló que las pruebas de suspensión a las que fue sometido el Maextro S800 fueron manipuladas para favorecerlo. Foto: Tomadas de CarNewsChina

La noticia fue altamente difundida y causó un gran impacto mediático en China y en los mercados donde se promociona el auto, al punto que la marca decidió interponer acciones legales señalando que se trataba de una difamación.

En los videos que comentó Fraccino, según informó CarNewsChina, se veía la comparación entre el Maextro S800 y Maybach Clase S; las pruebas registradas mostraron la ventaja del auto chino, razón que habría motivado los comentarios del influenciador.

En los videos que publicó el generador de contenido, apuntó contra Maextro y aseguró que las pruebas fueron manipuladas para favorecerlo y dijo que era una práctica habitual del marketing que utilizan las compañías que están amparadas por el gigante tecnológico.

Este vehículo es un éxito en ventas en el segmento de lujo en China. Foto: Tomadas de CarNewsChina

Tras conocerse las declaraciones, la marca exigió una disculpa pública a Fraccino, pero este respondió con otro video en el que volvió a dejar en entredicho a la compañía y su poderoso vehículo.

Tras este nuevo desaire, JAC, una de las firmas matrices de Maextro, tomó acciones legales y demandó al generador de contenido en mayo de 2025.

En los estrados, JAC pidió una indemnización de 140.000 dólares, pero el influenciador rechazó los hechos y contrademandó por 360.000 dólares.

Finalmente, este martes, 24 de febrero, el equipo jurídico de Maextro confirmó que se conoció una sentencia de primera instancia y que en ella se le ordenaba a Fraccino a pagarles 43.400 dólares, unos 160 millones de pesos colombianos.

Según la firma, la justicia de ese país consideró que las declaraciones del influenciador fueron falsas y se perjudicó la reputación de la marca, por lo que además de pagar la multa, tendrá que ofrecer una disculpa pública a Maextro.

Maextro S800, producido por Huaewi y JAC Foto: Tomadas de CarNewsChina

Este no es el primer caso de este tipo; en el pasado, CarNewsChina también informó sobre casos en los que se dieron falsas declaraciones que afectaron a BYD, Great Wall Motor y Xpeng;

Uno de los casos más recordados incluyó a un bloguero que mintió sobre el consumo de combustible del SUV Denza B5, por lo que tuvo que pagar a la marca una indemnización de más de $ 1.000 millones.