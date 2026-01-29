Vehículos

Por falla en los frenos, popular marca de autos llama a revisión a más de 2.500 vehículos

Son varios modelos que debería ser revisados en México luego del llamado hecho por la propia marca.

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de enero de 2026, 2:24 p. m.
Un modelo de Honda y dos modelos de Acura son objetos de al revisión. Foto: Getty Images

Las diferentes marcas de autos en el mundo están sujetas a cumplir diferentes normas y reglas diseñadas para garantizar la seguridad de sus clientes en los diferentes mercados donde tienen presencia.

Honda realizó el llamado a revisión de diferentes modelos en México. Foto: Getty Images

Debido a esto, se realizan inspecciones y se recogen quejas de los conductores que deben ser analizadas para identificar, dependiendo de al recurrencia de estos reportes, si se puede estar presentando una falla general que deba ser corregida por los fabricantes en pro de la seguridad.

En esta oportunidad, y con el fin de alertar a los propietarios de algunos vehículos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México, compartió el llamado a revisión que hace Honda de México para las y los propietarios de vehículos Honda, modelo Pilot, año 2023-2025; Acura, modelo MDX, año 2024-2025, y Acura, modelo TLX, año 2024-2025.

Algunos modelos de Acura también fueron llamados a revisión en México. Foto: Toronto Star via Getty Images

Según informó la compañía, se trata de 2.515 unidades con posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, por lo que las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida. Por ello, la empresa anunció que inspeccionará el perno del pivote.

La compañía indicó que será el propio proveedor el encargado de contactar, vía correo electrónico o de manera telefónica, a las personas afectadas y les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio.

De igual manera, quienes tengan dudas sobre el estado de su vehículo y si consideran que podría estar dentro de los modelos afectados, pueden consultar a través de la página web de Honda en México para conocer si sus autos han si lo llamados a revisión.

La Honda Pilot producida entre 22023 y 2025 puede presentar este fallo. Foto: Getty Images

Cabe señalar, que estas fallas han sido identificadas en modelos que están circulando en México, y que en Colombia no se han identificado este tipo de averías, razón por la que los dueños de estos vehículos en el país pueden estar tranquilos con el estado de sus autos.

