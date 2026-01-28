¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Ahora es un buen momento para que cualquiera que esté buscando un automóvil usado considere un vehículo eléctrico, según una nueva investigación de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), publicada en Environmental Research Letters.

Decisión sobre carros híbridos y eléctricos en Bogotá: Secretaría de Movilidad anunció cuáles tendrán restricción

El análisis de los expertos concluyó que un carro eléctrico usado puede generar mucho más ahorro para la economía del hogar. Foto: Getty

En concreto, al evaluar los costos de propiedad durante la vida útil de vehículos usados con diferentes estilos de carrocería y sistemas de propulsión, los investigadores descubrieron que los candidatos completamente electrificados ofrecían los mayores ahorros.

Por ejemplo, en comparación con un SUV mediano nuevo con motor de combustión interna, una versión eléctrica usada de 3 años de antigüedad ofrecía un ahorro de por vida de 13.000 dólares, un poco más de 47 millones de pesos al cambio actual, según el nuevo estudio. Mientras tanto, en comparación con ese mismo vehículo nuevo, un vehículo con motor de combustión interna usado, o ICEV, ofrecería un ahorro de por vida de tan solo 3.000 dólares, lo equivalente a casi 11 millones de pesos..

“El transporte representa la segunda mayor parte del presupuesto familiar promedio y, en el mercado de vehículos nuevos, los vehículos eléctricos suelen ser más caros”, asegura Maxwell Woody, autor principal del estudio y asistente de investigación en el Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan. “Sin embargo, el 70 por ciento de las compras de vehículos son usados, y los vehículos eléctricos usados tienen el menor costo de propiedad entre todas las categorías de vehículos”.

Para analizar los costos de propiedad de por vida, el equipo utilizó modelos de vehículos virtuales del Laboratorio Nacional Argonne, precios mensuales de gasolina y electricidad de 17 ciudades de EE. UU. y datos de anuncios de Craigslist para autos usados publicados en 2024. Sabina Tomkins, profesora adjunta en la Escuela de Información de la Universidad de Michigan, dirigió la cohorte del equipo que recopiló los datos de Craigslist, que incluyeron 260.000 listados después de examinar 4 millones de puntos de datos sin procesar.

Lanzan el Tesla más barato del mundo: cómo se puede comprar, cuánto vale y qué configuración trae

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios. Foto: 123RF

La combinación de información real con los modelos de Argonne permitió a los investigadores evaluar el precio de compra de un vehículo. El costo total de propiedad se determinó combinando los datos de compra y depreciación con los datos recopilados sobre costos recurrentes, como tarifas, reparaciones, seguros, mantenimiento y repostaje o recarga en diferentes partes del país.

“Me sorprendió la consistencia del resultado. Esperaba que los vehículos eléctricos fueran más económicos en algunos escenarios, para ciertas ciudades o tipos de vehículos”, reflexiona Woody. “Pero sus costos fueron consistentemente más bajos en todas las clases de vehículos y en casi todas las ciudades”.

“Fomentar la adopción de vehículos eléctricos es clave para descarbonizar el sector del transporte, y el coste es un factor importante en las decisiones de compra”, apuntan los autores. “Por lo tanto, creo que esta es una noticia positiva para animar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos”.

Si bien el bajo costo de propiedad de los vehículos eléctricos es la moraleja del estudio, el análisis del equipo también reveló algunas advertencias y consideraciones notables. Por ejemplo, los vehículos eléctricos usados reducen al máximo los costos cuando los conductores pueden realizar la mayor parte de la carga en casa. Esto significa que los conductores que no pueden instalar un cargador en casa o que necesitan cargar mucho en carretera no ahorrarán tanto. El equipo también descubrió que el costo de propiedad de los vehículos eléctricos durante su vida útil podría superar al de los vehículos de combustión interna y los híbridos en ciudades con altos costos de electricidad.

El equipo también reconoció las preocupaciones sobre el rendimiento de la batería de un vehículo eléctrico usado, que no se equipara al de uno nuevo en términos de capacidad y autonomía. Por lo tanto, los vehículos eléctricos usados pueden no ser adecuados para conductores de larga distancia, pero pueden ofrecer ahorros considerables a lo largo de la vida para quienes se quedan principalmente en la zona. Esta ventaja se debe principalmente a la rapidez con la que los vehículos eléctricos pierden valor en comparación con otros sistemas de propulsión.

Marca de carros que debutó con bombos y platillos anunció el cierre de más de cien vitrinas: hubo respuesta aclarando

Los carros eléctricos requieren menos gastos en mantenimientos. Foto: Getty

“Los vehículos eléctricos tienen costos de mantenimiento y reparación más bajos que otros sistemas de propulsión, pero la depreciación inicial del vehículo es realmente lo que impulsa los ahorros”, explica Woody.

A medida que la adopción de vehículos eléctricos se generalice, la brecha de depreciación se reducirá y las condiciones se equilibrarán entre los distintos sistemas de propulsión. Pero, por ahora, la depreciación ofrece una ganga para cualquiera que esté considerando un vehículo eléctrico usado.

Los investigadores ya han comenzado a monitorear los datos de reventa de 2026 para estar atentos a esta tendencia en el futuro. El estudio contó con el apoyo de la Coalición para una Batería Responsable.