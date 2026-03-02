El petróleo está en el centro del conflicto en Oriente Medio y los precios lo están reflejando.

El petróleo y el gas se dispararon mientras que las bolsas cayeron este lunes, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14 % en las primeras horas de la madrugada, mientras que en Europa subía aún más.

Entre tanto, el WTI, West Texas Intermediate, aumentaba 12 % en la apertura de los mercados tras el ataque que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos cargos.

Todo está relacionado con un pequeño paso de solo 33 kilómetros, conocido como estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

Esto sucede justo cuando Colombia empezaba a bajar el precio de la gasolina, tras la eliminación de los subsidios, con los cuales se cubría o se ahorraba el excedente entre el precio interno y el internacional.

Petróleo Foto: adobe stock

En el país se creó hace años el fondo de estabilización de precios de los combustibles-Fepec. La idea era que se mantuviera internamente un precio más o menos estable, a pesar de lo que estuviera sucediendo en el mundo con el precio del crudo.

Aunque la idea sonó eficiente y, de hecho, en algún momento funcionó, se fue generando un déficit que se convirtió en un cráter fiscal. El gobierno actual decidió cerrar ese hueco y así, empezó a subir el precio del petróleo, inclusive, hasta dejarlo por encima del internacional. Ahora, ya se han aplicado dos rebajas de 500 pesos, y se viene la situación geopolítica, que de nuevo presionará el precio en el mundo.

Prima de riesgo geopolítico

De acuerdo con la información recabada por la agencia de noticias AFP, el petróleo de referencia Brent ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes pasado, lejos de los 61 dólares del inicio del año.

Pero en medio de la fuerte tensión en Oriente Medio, el barril de Brent del mar del Norte subía 9,7 % y se situaba en 79,95 dólares.

El precio del gas europeo se disparó más del 20 %, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes.

Con información de AFP