Economía

Disparada del precio del petróleo en el mundo, por guerra en Oriente Medio, cuando Colombia apenas empezaba a bajar la gasolina

Vea la imagen del estrecho de Ormuz que tiene contra las cuerdas el transporte del crudo desde los países más productores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de marzo de 2026, 9:01 a. m.
Estrecho de Ormuz
Estrecho de Ormuz Foto: Getty

El petróleo está en el centro del conflicto en Oriente Medio y los precios lo están reflejando.

El petróleo y el gas se dispararon mientras que las bolsas cayeron este lunes, como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14 % en las primeras horas de la madrugada, mientras que en Europa subía aún más.

Entre tanto, el WTI, West Texas Intermediate, aumentaba 12 % en la apertura de los mercados tras el ataque que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos cargos.

Macroeconomía

Dólar abre al alza este lunes, tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán. Tensiones en los mercados

Macroeconomía

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

Macroeconomía

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Macroeconomía

¿Cómo consultar en el Banco Agrario si tengo giro de renta ciudadana?

Macroeconomía

Asambleas en conjuntos residenciales viven fuertes tensiones por cuenta del incremento del salario mínimo. Este es el panorama

Macroeconomía

El impacto del impuesto al patrimonio por la emergencia económica: “Un desincentivo para la capitalización de las empresas”

Macroeconomía

Los sectores que más y menos están generando empleo en Colombia: ojo al dato oficial

Cápsulas

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

Empresas

Reservas de petróleo de Ecopetrol registraron aumento en 2025: sumaron 300 millones de barriles

Mundo

Trump asegura que 50 millones de barriles de crudo venezolano van rumbo a Houston: “Les estamos ayudando mucho con su petróleo”

Todo está relacionado con un pequeño paso de solo 33 kilómetros, conocido como estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

Esto sucede justo cuando Colombia empezaba a bajar el precio de la gasolina, tras la eliminación de los subsidios, con los cuales se cubría o se ahorraba el excedente entre el precio interno y el internacional.

Petróleo
Petróleo Foto: adobe stock

En el país se creó hace años el fondo de estabilización de precios de los combustibles-Fepec. La idea era que se mantuviera internamente un precio más o menos estable, a pesar de lo que estuviera sucediendo en el mundo con el precio del crudo.

Aunque la idea sonó eficiente y, de hecho, en algún momento funcionó, se fue generando un déficit que se convirtió en un cráter fiscal. El gobierno actual decidió cerrar ese hueco y así, empezó a subir el precio del petróleo, inclusive, hasta dejarlo por encima del internacional. Ahora, ya se han aplicado dos rebajas de 500 pesos, y se viene la situación geopolítica, que de nuevo presionará el precio en el mundo.

Prima de riesgo geopolítico

De acuerdo con la información recabada por la agencia de noticias AFP, el petróleo de referencia Brent ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes pasado, lejos de los 61 dólares del inicio del año.

Pero en medio de la fuerte tensión en Oriente Medio, el barril de Brent del mar del Norte subía 9,7 % y se situaba en 79,95 dólares.

El precio del gas europeo se disparó más del 20 %, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes.

Con información de AFP

Más de Macroeconomía

Dólar dólares

Dólar abre al alza este lunes, tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán. Tensiones en los mercados

Implicaciones aranceles Trump

¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

Esta es la ciudad en la que la gasolina no bajará los $500 anunciados por el Gobierno: diésel subirá

Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.

¿Cómo consultar en el Banco Agrario si tengo giro de renta ciudadana?

Vigilancia en conjuntos residenciales, entre lo más costoso para los habitantes de las ciudades, por incrementos indexados al salario mínimo.

Asambleas en conjuntos residenciales viven fuertes tensiones por cuenta del incremento del salario mínimo. Este es el panorama

Emergencia Económica

El impacto del impuesto al patrimonio por la emergencia económica: “Un desincentivo para la capitalización de las empresas”

Los puestos en la administración pública son los que más aportaron a la disminución del desempleo.

Los sectores que más y menos están generando empleo en Colombia: ojo al dato oficial

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Las ciudades con más y menos desempleados en Colombia durante enero: esto dice el Dane

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar para este fin de semana: cómo se mueven los precios en casas de cambio este 28 y 29 de febrero

Noticias Destacadas