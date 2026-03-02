En medio del tercer día de conflicto en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las tensiones en los mercados, el dólar en Colombia abrió al alza y se ubicó en 3.790 pesos con 95 centavos.

Esto significa un aumento superior a los 24 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado de hoy, que se ubicó en 3.766 pesos con 30 centavos, alcanzando uno de los precios más altos a lo largo del año.

La ofensiva militar en Oriente Medio introduce un nuevo foco de tensión geopolítica que podría tener un impacto inmediato en los mercados financieros globales.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán, en el inicio de una escalada militar en la que murió el líder iraní ayatolá Alí Jamenei, y que fue justificada por el presidente Donald Trump como una acción en defensa de Estados Unidos.

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

El mandatario estadounidense explicó que Irán está desarrollando no solo misiles balísticos intercontinentales que podrían llegar a su país, sino también armas nucleares que amenazan a Estados Unidos. Además, advirtió que esta operación militar busca derrocar al Gobierno de Teherán, que ha reprimido la oposición en el país y limitado las libertades.

Irán ha respondido al ataque de Israel y Estados Unidos con misiles hacia Israel, Bahréin, Doha, Dubái y Chipre, apuntando a bases militares y objetivos civiles.

Los ataques sobre instalaciones estratégicas en Irán, en el marco de la ofensiva coordinada con Estados Unidos del pasado sábado. Foto: Captura de pantalla X @IDF

De acuerdo con un análisis de AmCham Colombia, uno de los principales termómetros será el petróleo. Irán es un productor relevante y se ubica frente a la península arábiga, en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del suministro mundial de crudo. Cualquier interrupción en esa vía podría restringir la oferta global y presionar al alza los precios.

El Brent cerró el viernes en torno a los 73 dólares por barril, acumulando un alza cercana al 20 % en lo corrido del año. Durante el fin de semana la referencia Brent se acercó a los 80 dólares y, en un escenario más prolongado con afectaciones reales a la oferta, el crudo podría llegar a los 100 dólares por barril, lo que añadiría entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales a la inflación global. Este lunes, el precio del gas natural saltó al inicio de la jornada un 5 % en Nueva York y un 25 % en Europa.

Según AmCham Colombia, más allá del petróleo, los mercados podrían experimentar fuertes movimientos. La tensión se suma a un año ya marcado por la volatilidad derivada de la política arancelaria de Donald Trump y la corrección en el sector tecnológico. El índice VIX —indicador de volatilidad en Wall Street— ha subido cerca de un 30 % en lo corrido del año, mientras que la volatilidad implícita en los bonos del Tesoro también ha aumentado.

Tensión global: EE. UU. lanza alerta mundial de viaje tras ataques contra Irán

Otro termómetro es el dólar. “En divisas, el comportamiento dependerá de la duración y magnitud del conflicto. Durante la confrontación de junio pasado, el índice dólar cayó cerca del 1 %, aunque la baja fue temporal. Analistas señalan que, si el conflicto se prolonga y afecta la oferta energética, el dólar podría fortalecerse frente a la mayoría de las monedas, con excepción del yen japonés y el franco suizo, considerados activos refugio”.

Un análisis del Diario Financiero de Chile advierte que, mientras la geopolítica piensa en el riesgo de una desestabilización mayor, el mercado analiza cuánto durará una posible interrupción del flujo de petróleo y gas. “Un periodo prolongado se traduciría en mayores presiones inflacionarias y obligaría a los bancos centrales a cambiar sus planes y a pensar en alzas de tasas”, agrega.

En un escenario más prolongado del conflicto en Oriente Medio, con afectaciones reales a la oferta de hidrocarburos, el precio del petróleo podría llegar a los 100 dólares por barril, lo que añadiría entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales a la inflación global. (Getty Images)

De acuerdo con este informe, a la apertura de los mercados globales, el dólar subió casi el 1 % y los bonos del Tesoro perdieron parte de su demanda inicial como refugio. La tasa de los bonos del Tesoro registró su menor nivel en casi un año, durante el fin de semana. Sería una reacción ante las expectativas de presiones inflacionarias que frenen un recorte de las tasas de la Reserva Federal (Fed).

En Colombia

El pasado viernes, el precio del dólar terminó el día 77,7 pesos por debajo del cierre del jueves anterior. Según un informe del Grupo Cibest, durante la jornada predominó un comportamiento mixto, con un mínimo de 3.748 pesos y un máximo de 3.784 pesos con 40 centavos, para un cierre de 3.752,30.

“El índice DXY cayó 0,15 % durante la sesión, luego de que el mercado asimiló el dato del índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos, el cual registró un aumento mensual de 0,53 % en enero y una desaceleración anual hasta 2,8 %. El resultado obedeció al incremento en los precios de los servicios de demanda final, especialmente en los servicios comerciales y en los de transporte y almacenamiento. Por su lado, los precios mayoristas permanecieron por encima de la meta de inflación de 2,0 %, lo que evidenció que las presiones de precios siguen siendo un factor relevante para la economía estadounidense”, señala el análisis de este grupo financiero.

En el ámbito local, agrega, el viernes la divisa mostró una corrección a la baja, luego de que el jueves el Ministerio de Hacienda comprara 105 millones de dólares y ejerciera presiones alcistas sobre el cierre de la jornada de negociación.