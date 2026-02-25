La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de Norte de Santander presentaron la nueva marca de ‘La cuna del café, feria de cafés especiales’, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la identidad territorial y la competitividad del sector en el nororiente del país.

De acuerdo con la entidad, este nuevo capítulo representa una evolución conceptual y visual que responde a los desafíos actuales del sector cafetero. La marca se inspira en la forma cóncava de la semilla de café y en el valle que se forma entre las montañas de Norte de Santander, territorio donde se cultiva café de origen.

Estos elementos buscan integrar tradición, innovación y visión de mercado dentro de una narrativa común para productores, compradores, transformadores, academia y aliados estratégicos.

El concepto central del relanzamiento es ‘El café vive en nuestro ADN’, con el que se plantea reconocer el papel cultural, social y económico del café en el departamento.

Según el Comité Departamental, la nueva identidad trasciende lo gráfico y se consolida como una plataforma integral de promoción, formación, innovación y conexión comercial a lo largo de la cadena productiva.

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales. Foto: Suministradas a SEMANA / API

La edición 2026 de la feria se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Ecoparque Comfanorte de la ciudad de Cúcuta. La programación incluirá espacios académicos, muestras comerciales, experiencias sensoriales, ruedas de conexión comercial y escenarios de relacionamiento estratégico.

En la edición anterior se registraron 25.000 asistentes, 182 productores, 96 expositores, 205 participantes en talleres de catación y más de 28.500 tazas de café servidas.

La estrategia de posicionamiento estará acompañada por una campaña de comunicación 360°, con contenidos audiovisuales, radio, publicidad exterior y plataformas digitales.

Desde la Federación señalaron que la nueva marca busca articular esfuerzos del gremio, fortalecer procesos de internacionalización y consolidar al departamento como referente de café de origen en mercados nacionales e internacionales.