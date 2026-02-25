Cultura

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

La feria de cafés especiales se realizará del 20 al 22 de marzo en Cúcuta.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de febrero de 2026, 7:25 p. m.
Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de Norte de Santander presentaron la nueva marca de ‘La cuna del café, feria de cafés especiales’, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la identidad territorial y la competitividad del sector en el nororiente del país.

De acuerdo con la entidad, este nuevo capítulo representa una evolución conceptual y visual que responde a los desafíos actuales del sector cafetero. La marca se inspira en la forma cóncava de la semilla de café y en el valle que se forma entre las montañas de Norte de Santander, territorio donde se cultiva café de origen.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Estos elementos buscan integrar tradición, innovación y visión de mercado dentro de una narrativa común para productores, compradores, transformadores, academia y aliados estratégicos.

El concepto central del relanzamiento es ‘El café vive en nuestro ADN’, con el que se plantea reconocer el papel cultural, social y económico del café en el departamento.

Según el Comité Departamental, la nueva identidad trasciende lo gráfico y se consolida como una plataforma integral de promoción, formación, innovación y conexión comercial a lo largo de la cadena productiva.

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.
La edición 2026 de la feria se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Ecoparque Comfanorte de la ciudad de Cúcuta. La programación incluirá espacios académicos, muestras comerciales, experiencias sensoriales, ruedas de conexión comercial y escenarios de relacionamiento estratégico.

En la edición anterior se registraron 25.000 asistentes, 182 productores, 96 expositores, 205 participantes en talleres de catación y más de 28.500 tazas de café servidas.

La estrategia de posicionamiento estará acompañada por una campaña de comunicación 360°, con contenidos audiovisuales, radio, publicidad exterior y plataformas digitales.

Desde la Federación señalaron que la nueva marca busca articular esfuerzos del gremio, fortalecer procesos de internacionalización y consolidar al departamento como referente de café de origen en mercados nacionales e internacionales.

