La empresa que está soportando el efecto de 80 bloqueos en este año anuncia suspensión de contratos de trabajo

Aunque hay casos de bloqueos viales que a veces afectan actividades del transporte de carga, en el caso del Cerrejón el problema es peor.

Alegan que nada tienen que ver con las razones de las protestas que terminan en bloqueos y afectan la operación de la compañía y, sin embargo, el efecto que están recibiendo es mayúsculo.

Los voceros de la empresa destaparon estadísticas complejas, según las cuales, en lo que va de este año, con 150 días transcurridos del 2026, llevan 80 bloqueos que impactan especialmente las actividades ferroviarias.

Y no son protestas pasajeras, pues uno de los bloqueos que han tenido que enfrentar comenzó el 23 de mayo y continúa hasta la fecha, es decir, ya lleva 10 días y nada que se levanta.

Al decir de los voceros de Cerrejón, se ha impedido el suministro de bienes esenciales para la operación en el complejo minero que está dedicado a la extracción, transporte y exportación de carbón térmico.

Es más, según información de Cerrejón, se ha afectado el transporte de carbón hacia el puerto y el desarrollo de las actividades productivas en la mina.

Bloqueo de siete días amenaza operación de Cerrejón y aumenta presión económica sobre La Guajira

Operaciones suspendidas

Según confirma Cerrejón, como consecuencia de este bloqueo reciente, que constituye una fuerza mayor, las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón serán suspendidas a partir de este lunes 1.° de junio.

Los trabajadores saldrán afectados

Una de las consecuencias de los hechos es que “la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos, salvo aquellos indispensables para labores de cuidado y mantenimiento durante la suspensión”, afirma Cerrejón.

Logo Foto: Cerrejón

Es así como, entre las labores, se tendrán en cuenta las medidas sociales y los controles ambientales obligatorios.

Con todo ello, según relatan los voceros de Cerrejón, hicieron un llamado al diálogo constructivo, “para poner fin a estas acciones, que no solo afectan las operaciones de Cerrejón, sino que también generan impactos negativos sobre el empleo, el desarrollo regional y la estabilidad económica de La Guajira y Colombia”, se pronunciaron.

No se trata de un asunto menor, pues la operación de Cerrejón es clave para el empleo en la Guajira, ya que se estima que allí laboran entre 12.000 y 13.000 personas, contando con contratistas y trabajadores directos.

Esta afectación directa al trabajo viene siendo anunciada desde que inició este año. El acceso más afectado es el de Puerto Bolívar y muchas de las protestas impactan la vía férrea. La situación es tan reiterativa que, mientras en marzo se hablaba de alrededor de 40 bloqueos, ya en mayo la cifra se ha duplicado.