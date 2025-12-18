Cerrejón anunció dos atentados contra su línea férrea

Cerrejón informó por medio de un comunicado de prensa que el pasado martes 16 de diciembre fue hallado un artefacto explosivo en el kilómetro 51 de la línea férrea, el cual detonó y ocasionó daños materiales en el área.

“La evaluación de estos daños se realizará una vez existan las condiciones de seguridad y orden público necesarias para el ingreso al sitio”, destacó la empresa.

La empresa busca garantizar la continuidad de sus operaciones. Foto: Felipe Rodriguez

Adicionalmente, en la madrugada del miércoles 17 de diciembre, se presentó un segundo atentado contra la infraestructura férrea en el kilómetro 15, en la jurisdicción del municipio de Albania, el cual también se encuentra a la espera de evaluación de daños.

“Cerrejón rechaza de manera categórica estos hechos violentos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, afectan la infraestructura estratégica del país y alteran la tranquilidad de las comunidades y la población de La Guajira”, señaló Cerrejón.

La compañía hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se refuercen las acciones de seguridad que permitan restablecer la seguridad, la paz y la tranquilidad en el Departamento.

¿Afectaciones que se han presentado a la línea férrea de Cerrejón en el 2025?

El pasado mes de agosto Cerrejón denunció que se presentaron dos bloqueos, en la mina y en la línea férrea que permite la operación en el Cerrejón,en La Guajira, generan una situación crítica, tanto para la empresa como para la actividad económica de la industria extractiva.

La empresa advirtió que en las últimas semanas se han registrado varios bloqueos, incluso en zonas clave donde se coordinan las operaciones.

Según voceros de Cerrejón, estas acciones han impedido el ingreso y la salida del personal, el traslado de materiales e insumos esenciales desde la mina hasta Puerto Bolívar y la operación del Tren del Agua, encargado de abastecer de agua potable a distintas comunidades.

Los daños presentados están siendo evaluados por los empleados de la empresa. Foto: Felipe Rodriguez

Voceros de Cerrejón señalaron que esta situación ha generado un ambiente de angustia tanto en las comunidades cercanas como entre los trabajadores y las autoridades del área de influencia de la mina.

Por otra parte, se han denunciado diversos sucesos en los cuales ya se han registrado circunstancias que afectan directamente la integridad del personal, como el caso de un trabajador que fue agredido cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral y trató de ingresar a su lugar de trabajo.