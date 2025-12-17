Precios del crudo

Subida del precio del petróleo, por tensión entre Trump y Maduro. Bloqueo a buques no ha afectado exportaciones, dice PDVSA

El Brent subió en 1,29 %.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 12:35 a. m.
La crisis en el Caribe impacta los precios del petróleo.
La crisis en el Caribe impacta los precios del petróleo. Foto: Getty Images

La incertidumbre acecha, pese a que muchos analistas estiman que algunas de las amenazas de Donald Trump, por lo general, generan ruido y no se materializan del todo. El presidente estadounidense es un empresario, lo que quiere decir que está acostumbrado a la negociación y en su paso por la Casa Blanca no ha sido distinto.

Pero los mercados no discriminan qué se hará realidad y que no, y son los primeros que reciben el coletazo de mensajes, como el que envió el periodista conservador, Tucker Carlson: en pocas horas, el presidente de Estados Unidos invadiría a Venezuela.

El precio subió

Este miércoles, 17 de diciembre, luego de que Trump confirmara un bloqueo total a petroleros que movilicen buques desde y hacia Venezuela, el precio del crudo recibió el efecto de manera inevitable. El barril de petróleo, de referencia Brent, que es la que aplica para países como Colombia, se impulsó en 1,29 %, para entregas futuras (febrero de 2026). En neto, se ubicó en 59,68 dólares, tras una subida de 0,77 centavos de dólar por barril.

Tucker Carlson, Donald Trump y Maduro
Tucker Carlson, Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP

De acuerdo con información de la agencia de noticias AFP, en el caso del WTI, que es el barril de Texas, es decir, el precio del crudo estadounidense equivalente al europeo, también subió. El incremento fue de 1,21 %, hasta los 55,94 dólares.

Se estima que sería la consecuencia del mensaje que el presidente estadounidense puso en su red social Truth Social. Allí daba la orden de un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

El contexto de ese anuncio fue la acusación que el mandatario estadounidense le hizo a Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el “narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”, según registra AFP.

Subida a corto plazo

“Esta noticia (...) bastó para enderezar el mercado”, que llevaba varios días a la baja, comentó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, quien, sin embargo, considera que se trata de una subida a “corto plazo”.

Esta medida de Trump tiene un alcance limitado en el mercado global, ya que los “venezolanos solo producen alrededor de 900.000 barriles de crudo al día”, señala Yawger.

En medio de la situación, y de acuerdo con una publicación de CNN, la empresa estatal venezolana, PDVSA, aseguró que, por el momento, “las exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan con total normalidad”.

*Con información de AFP.

