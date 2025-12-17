Vías

Financiación de 1 billón de pesos para concesionaria vial en el departamento del Cauca

Se trata de una doble calzada que permitirá viajar entre Cali y Popayán en cerca de 90 minutos.

Redacción Economía
17 de diciembre de 2025, 5:18 p. m.
El objetivo principal de la obra es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la economía regional.
Foto: Carlos Hoyos

La concesión Nuevo Cauca SAS aseguró la financiación necesaria para continuar con la construcción de la doble calzada entre Popayán, Santander de Quilichao y su conexión con el Valle del Cauca.

El cierre financiero se logró tras la firma de un contrato de crédito por más de un billón de pesos, formalizado en diciembre de 2025 y en el que participan Bancolombia, Ashmore CAF-AM y SMBC-LarrainVial. Con estos recursos, el proyecto entra en una etapa clave que permite reducir los riesgos de ejecución y garantizar su desarrollo.

En Antioquia entregan vía 4G que comunica a Medellín con Caucasia en 4,5 horas: “Es una de las mejores”

El objetivo principal de la obra es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la economía regional. La doble calzada facilitará el transporte de conductores, empresarios, comerciantes y agricultores, entre otros.

Julián Navarro, gerente general de la concesión Nuevo Cauca, destacó el impacto directo que tendrá el proyecto para los usuarios. “Con la doble calzada, viajar entre Cali y Popayán ahora tomará cerca de 90 minutos”.

Opinión

¿Cuál futuro sin vigencias?

Nación

Después de las protestas, derrumbes obligan nuevamente al cierre de la vía al Llano

Opinión

Los embrollos de Odinsa en dos proyectos de iniciativa privada (IP)

Nuevo Cauca SAS reafirmó, además, su compromiso con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para ejecutar el proyecto con estándares de calidad, sostenibilidad y transparencia y aseguró que la obra será clave para impulsar el desarrollo y la competitividad de la región.

Se conoció que Nuevo Cauca realizará seguimiento permanente a la situación y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad que se presente. La empresa agradece la comprensión de la comunidad y reitera su compromiso con el desarrollo responsable del proyecto y con el bienestar de la región.
Financiación asegurarada, impulsa la construcción de la doble calzada. Foto: Consorcio Nuevo Cauca

Este proyecto consolida la cooperación entre el sector privado y público como herramienta para reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial e impulsar la competitividad del territorio.

Noticias Destacadas