Financiación de 1 billón de pesos para concesionaria vial en el departamento del Cauca

La concesión Nuevo Cauca SAS aseguró la financiación necesaria para continuar con la construcción de la doble calzada entre Popayán, Santander de Quilichao y su conexión con el Valle del Cauca.

El cierre financiero se logró tras la firma de un contrato de crédito por más de un billón de pesos, formalizado en diciembre de 2025 y en el que participan Bancolombia, Ashmore CAF-AM y SMBC-LarrainVial. Con estos recursos, el proyecto entra en una etapa clave que permite reducir los riesgos de ejecución y garantizar su desarrollo.

En Antioquia entregan vía 4G que comunica a Medellín con Caucasia en 4,5 horas: “Es una de las mejores”

El objetivo principal de la obra es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la economía regional. La doble calzada facilitará el transporte de conductores, empresarios, comerciantes y agricultores, entre otros.

Julián Navarro, gerente general de la concesión Nuevo Cauca, destacó el impacto directo que tendrá el proyecto para los usuarios. “Con la doble calzada, viajar entre Cali y Popayán ahora tomará cerca de 90 minutos”.

Nuevo Cauca SAS reafirmó, además, su compromiso con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para ejecutar el proyecto con estándares de calidad, sostenibilidad y transparencia y aseguró que la obra será clave para impulsar el desarrollo y la competitividad de la región.

Financiación asegurarada, impulsa la construcción de la doble calzada. Foto: Consorcio Nuevo Cauca

Este proyecto consolida la cooperación entre el sector privado y público como herramienta para reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial e impulsar la competitividad del territorio.