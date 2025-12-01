Suscribirse

Cápsulas

Ruta Costera, empresa de ISA Vías, se convierte en la primera concesión vial del Caribe en implementar red de electrolineras

El proyecto contempla la instalación de cuatro estaciones de carga de alta potencia para vehículos eléctricos, que serán de acceso público, a lo largo del corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de La Prosperidad.

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 11:00 p. m.
Ruta Costera impulsa iniciativas que refuerzan su compromiso con la eficiencia energética y la reducción de emisiones en la operación del corredor | Foto: SUYATI - stock.adobe.com

Ruta Costera, concesión de ISA Vías, anunció la instalación de la primera red de electrolineras del Caribe colombiano, un hito regional que transformará la movilidad eléctrica en la zona y marcará el inicio de un modelo vial más amplio, eficiente y sostenible.

El anuncio fue realizado en el Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) por Jorge Carrillo, presidente de ISA, quien destacó el aporte del proyecto a la ‘Estrategia ISA2040′ y al compromiso con la transición energética.

“Desde nuestro negocio de vías, habilitamos la transición energética con el desarrollo de corredores sostenibles que integran economía circular, eficiencia energética, innovación y tecnología; al mismo tiempo, promovemos soluciones que habilitan la descarbonización del transporte a lo largo de más de 1.100 kilómetros de vías en los territorios donde estamos presentes. Este proyecto marca el inicio de una transformación que impulsará la adopción de la movilidad eléctrica en las carreteras de Colombia, ofreciendo a miles de usuarios condiciones para adoptar tecnologías más limpias”, afirmó Carrillo.

Se instalarán cuatro estaciones de carga rápida a lo largo del corredor vial en los siguientes puntos estratégicos:

  • Área de servicio Peaje Marahuaco
  • Área de Servicio Puerto Colombia
  • Área de Servicio Galapa
  • Área de Servicio UF6 (Sector Juan Mina)
Arquitectura de Puerto Colombia, Atlántico
Puerto Colombia es uno de los municipios más llamativos del Atlántico. | Foto: Getty Images

Cada estación iniciará operación con cargadores rápidos de 120 kW equipados con doble manguera y compatibles con los vehículos eléctricos del mercado, lo suficiente para cargar un vehículo en un tiempo estimado de 30 minutos, de forma segura y confiable. La entrada en operación será progresiva a partir del primer trimestre de 2026, iniciando en Puerto Colombia y avanzando hasta completar los cuatro puntos en el primer semestre del año.

Para hacer realidad este proyecto, Ruta Costera selló una alianza con Voltrelli, empresa internacional especializada en infraestructura de carga para vehículos eléctricos con tecnología de vanguardia y soporte 24/7. Este aliado aporta experiencia y soluciones integrales que combinan inversión, equipos, software, instalación y servicios, facilitando la electrificación de flotas y corredores bajo altos estándares de confiabilidad.

