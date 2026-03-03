Comercio

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

El Dane presentó los resultados de enero de 2026. Exportaciones fueron más que enero del año pasado, pero menos que en diciembre.

Redacción Economía
3 de marzo de 2026, 1:26 p. m.
Exportaciones colombianas
Exportaciones colombianas Foto: Suministrada / API

Colombia vendió a sus socios comerciales 4.252 millones de dólares en enero, una cifra más alta que la registrada en igual mes de 2025, cuando las ventas externas sumaron 3.776 millones de dólares.

Se destaca el comportamiento que tuvieron las exportaciones, según los sectores, pues el peso lo siguen poniendo los combustibles, segmento que históricamente ha sido el de mayor aporte en este indicador que tiene suma importancia para el equilibrio de la balanza comercial en el país.

De los cuatro componentes que hacen parte de la medición de exportaciones del Dane, el que mayor participación tuvo, con un resultado de 34,2 %, fue el de los combustibles y otros productos de la industria extractiva. Eso si, las ventas de estos productos cayeron en -7,2 %, en línea con la idea de ir reemplazando a este sector, por otro.

Las exportaciones de Colombia, como porcentaje del PIB, son bajas.
Las exportaciones de Colombia, como porcentaje del PIB, son bajas. Foto: Alejandro Acosta

Hay que recordar que los hidrocarburos han estado en la mira del gobierno, que le apuesta a una transición energética, por lo tanto, ha tomado la decisión de no permitir nuevos contratos de exploración. Ello, sin contar con que es uno de los sectores a los que se le han cargado más obligaciones tributarias, a través de impuestos y contribuciones.

El segundo renglón entre las exportaciones lo ocupan los productos agropecuarios, que representaron el 33,1 %, evidenciando así el mayor incremento entre los cuatro grupos: 23 % más que en igual periodo del año anterior.

Por el contrario, las exportaciones de manufactura tuvieron una contracción de -4,4 %. Sin embargo, participaron con el 16,5 % de las ventas externas en enero.

Exportaciones de Colombia en enero de 2026
Exportaciones de Colombia en enero de 2026 Foto: Dane / Informe de exportaciones

En enero de 2026, de acuerdo con el informe del Dane, se exportaron 13,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 4,7 % frente a enero de 2025.

En el caso de las ventas agropecuarias de Colombia no se evidencia una variación de los productos que habitualmente el país lleva a los mercados internacionales. Las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no fueron unas de las que apuntalaron el sector como tal, con un crecimiento de 34,3 %. Entre tanto, el segmento de banano, otra de las exportaciones tradicionales del país, puso un impulso, mientras que las frutas frescas o secas, que no eran parte de lo que más se movía, incrementaron en 75,7 %.

¿A qué países les vendió Colombia?

Estados Unidos siguió siendo el principal destino de las exportaciones colombianas. Allá fue a parar el 31,9 % de las ventas externas del país. Panamá, India, Canadá, Italia, Brasil y Ecuador también hacen parte de los destinos de productos nacionales, pero la participación de cada país es menor al 10 %

