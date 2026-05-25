El dólar inició la cotización de este 25 de mayo en un precio de $ 3.644, lo que significó una baja de $ 23 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.667.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.650. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.644. El precio promedio es de $3.647.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 13,00 millones, registrando además un volumen promedio de 1,444 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,27 %, llegando a las 98,915 unidades.

La moneda estadounidense se mantiene a la baja en el mercado. Foto: El País

Precios del petróleo caen ante las expectativas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo retrocedieron el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el entusiasmo seguía siendo moderado en los mercados después de que Donald Trump matizara la inminencia de dicho acuerdo.

Hacia las 00:25 GMT del lunes, el precio del barril de Brent del mar del Norte cedía un 4,77 % hasta 98,60 dólares, mientras que el WTI estadounidense caía un 4,72 % hasta 92,04 dólares.

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En la Bolsa de Tokio, el índice bursátil Nikkei se disparó un 3,2 % hasta los 65.363,57 puntos hacia las 01H45 GMT. Sídney avanzaba un 0,1 %, mientras que Hong Kong y Seúl permanecían cerradas el lunes, al igual que Wall Street.

Pese a la información sobre una convergencia de puntos de vista entre Washington y Teherán, “persisten divergencias en cuestiones clave y ninguna de las dos partes parece tener prisa por alcanzar un acuerdo definitivo, el cual podría requerir aún varios días”, señalan los analistas de Monex.

Trump moderó las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra, al asegurar en redes sociales el domingo que había dado “instrucciones” a sus representantes “para que no se precipiten (…) porque el tiempo” estaba de su lado.

Precios del petróleo caen ante las expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán Foto: Especial para El País - Connectas

El conflicto estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, y la república islámica respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región.

Estados Unidos e Irán han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril mientras los mediadores presionan para lograr un acuerdo negociado, aunque Teherán ha impuesto controles a la navegación en el golfo y Washington ha bloqueado los puertos de Irán.