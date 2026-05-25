Colombia paga gas más caro mientras aumenta dependencia de importaciones: pequeños consumidores pagan 48,9 % más

Durante la mañana de este 25 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó un análisis estructural de la formación de precios del gas natural en Colombia, tras identificar distorsiones de mercado que impactan de forma directa a los usuarios residenciales y de pequeñas y medianas empresas, conocido como la demanda regulada.

El informe fue realizado a partir de la información del Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia y datos de 18 agentes productores del sector para el periodo 2020–2026.

Un nuevo análisis encendió las alertas por el impacto que tendría el actual esquema de precios sobre pequeños consumidores. Foto: Photocreo Bednarek - stock.adobe

Respecto a la formación de precios, el análisis detectó que el mercado actual de gas opera bajo esquemas de libertad vigilada, donde la negociación bilateral y las referencias al costo del gas importado determinan el valor de la molécula, sin que en la mayoría de los casos se incorporen criterios de costo-eficiencia asociados a los costos reales de inversión y producción nacional. La Superservicios asegura que dicho comportamiento indica que los precios internos superan en un 199 % el referente internacional Henry Hub.

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“La Superservicios identificó que los precios en el mercado secundario superan sistemáticamente los del mercado primario. Ello revela que son los usuarios más vulnerables quienes absorben las señales de escasez del mercado mayorista”, indicó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón.

Respecto a las cifras, durante el 2026, los contratos interrumpibles en el mercado secundario alcanzaron un precio promedio de 13,08 USD/MBTU y los firmes de 10,73 USD/MBTU, frente a 8,06 y 8,60 USD/MBTU respectivamente en el mercado primario.

La Superservicios advirtió posibles distorsiones que estarían afectando a hogares y pequeñas empresas del país. Foto: Adobe Stock

Dichas dinámicas afectaron de manera desproporcionada a la demanda regulada, de los pequeños consumidores, que en 2025 pagaron 48,9% más que la demanda no regulada. La brecha en 2026 se reguló a un 21,6%.

Tras este escenario, la Superservicios realizará seguimiento específico a la evolución del diferencial de precios entre los mercados primario, secundario y minorista y su impacto sobre los costos de abastecimiento de la demanda regulada.

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También a los mecanismos de formación de precios utilizados por los agentes productores, con énfasis en la coherencia entre las referencias empleadas y los costos reales de producción e inversión nacional. Adicional a ello, harán vigilancia a la concentración del mercado y la participación de los principales agentes —en particular Ecopetrol (63,15 % de la producción), Hocol (14,66 %) y CNEOG (5,79 %)— en la determinación de los precios mayoristas.

Los precios del gas y su impacto sobre los usuarios vuelven al centro del debate económico y regulatorio. Foto: El País

Además de ello, la Superservicios formuló recomendaciones regulatorias ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para establecer mecanismos regulatorios de formación de precios costoeficientes para el gas de producción nacional, que incorporen criterios de inversión, producción y operación, reduciendo la dependencia de referencias internacionales desconectadas de la realidad del mercado interno, entre otros aspectos.