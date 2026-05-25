Memo Orozco se pronunció sobre las elecciones 2026 y reveló por quién votaría: “Habrá señales”

Las elecciones presidenciales en Colombia continúan ganando protagonismo en la conversación nacional, mientras crece la expectativa por conocer quién llegará a la Casa de Nariño una vez finalice el mandato de Gustavo Petro.

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En medio de este panorama, la contienda presidencial avanza entre debates, entrevistas y encuentros públicos en los que los aspirantes presentan sus posiciones frente a temas fundamentales como economía, seguridad, salud, educación y relaciones internacionales.

Al mismo tiempo, ciudadanos, líderes de opinión y figuras públicas han comenzado a expresar abiertamente sus preferencias políticas y sus análisis sobre el rumbo que podría tomar Colombia en los próximos años.

Parte importante de la discusión se enfoca en los candidatos que podrían consolidarse como oposición frente a Iván Cepeda, nombre que ha sido vinculado al Pacto Histórico y que sigue generando reacciones en diferentes sectores políticos y sociales.

Uno de los que habló del tema fue Memo Orozco, famoso humorista, quien apareció en redes sociales para referirse a este panorama político al que se enfrentará el país.

El reconocido talento compartió un particular video en sus cuentas de las plataformas digitales, refiriéndose a quienes solían preguntarle por cuál candidato sería al que le daría su voto este próximo 31 de mayo.

En las imágenes, Orozco apareció hablando frente a la cámara, afirmando que no revelaría por quién votaría, pues consideraba que esto era algo privado y personal. No obstante, a su modo, indicó que, en caso de querer contarlo, mostraría señales puntuales.

Acto seguido, el humorista, a su estilo, mostró un empaque de Zucaritas, donde quiso enfocar la imagen del personaje de los cereales, conocido como el ‘Tigre’.

Esto fue tomado como una indirecta acerca de que votaría por Abelardo de la Espriella, quien tomó fuerza en encuestas y redes sociales.

“Me preguntan que por quién voy a votar, pero yo no lo digo, eso es privado… al fin y al cabo, si en algún momento lo digo, habrá señales”, dijo en el post.

Estas palabras fueron foco de reacciones entre los curiosos, quienes apoyaron y cuestionaron esta decisión que tomó.

La jornada electoral del próximo 31 de mayo es vista como un momento clave para el futuro político del país, especialmente por las expectativas de cambio que mantienen distintos sectores de la ciudadanía. La atención de los colombianos se concentra en las propuestas, discursos y estrategias de los candidatos que buscan conquistar el voto popular.