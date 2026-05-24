La tercera temporada de la casa de los famosos Colombia está a tan sólo unos cuantos días de vivir su gran final, en la que solamente uno de los cuatro finalistas podrá obtener el título del ganador y llevarse el premio de 400 millones de pesos.

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Esta competencia, sobre todo en esta última edición, sea caracterizado por estar llena de enfrentamientos, alianzas, discusiones, incluso infidelidades, pero también, reconciliaciones que han conquistado al público.

En esta última semana, los participantes que conformaron el Top cinco, disfrutaron de la visita de sus familiares, y compartieron momentos realmente a menos que hicieron que fuera más fácil llevar los últimos días de competencia.

En la mañana de este domingo 24 de mayo, la mamá de Juanda Caribe, la mamá de Valentino Lázaro, el esposo de Beba de la Cruz, el hijo de Alejandro Estrada y el mejor amigo de Tebi Bernal, abandonaron la casa y dieron paso al día en el que se conoció el top cuatro.

En la noche de este mismo día, se llevó a cabo la última jornada de eliminación, pero todo se vivió en un ambiente tranquilo, lleno de armonía y alegría.

Luego de la primera conexión de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los famosos tuvieron su último posicionamiento y se dirigieron a la sala de eliminación para conocer la decisión por votación del público colombiano.

El primero en posicionarse fue Alejandro Estrada y la persona que eligió fue Juanda Caribe argumentando que es una de las personas fuertes de la competencia; el segundo fue Tebi Bernal, quien se ubicó frente a Valentino Lázaro, mencionando que aunque tenía razones para pararse frente a Beba, no lo hacía, pues le parecía descortés.

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Los dos siguientes fueron Valentino Lázaro y Beba, quienes eligieron a Juanda Caribe para posicionarse, ya que al igual que Alejandro dijo, él es una persona fuerte en competencia.

Por último, argumentando que es una de las personas más fuertes aunque él no lo crea, se posicionó ante Valentino lázaro, y además agregó que no se ubicó frente a Beba ya que ella es barranquillera como él.

Eliminado de hoy en La casa de los famosos y Top 4

Cómo lo hicieron durante todo el reality, los presentadores fueron mencionando una a una las personas que seguían en competencia, y los resultados fueron los siguientes:

La primera persona en ingresar a la casa fue Juanda Caribe con un 47.08%, seguido entró Valentino Lázaro con un 28.43%.

Siendo así, la persona que abandonó la competencia a puertas de la gran final fue Beba de la Cruz con un 24%, quien presentía desde hace días que era quien se iba a ir.

Incluso en el posicionamiento le dejó saber a Alejandro Estrada que ella no volvía: “Nos vemos abajo Beba”, dijo el actor, a lo que ella contestó entre risas “Nos vemos afuera”.