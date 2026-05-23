¿Cuándo será la final de ‘La Casa de los Famosos Colombia’? Este sería el día de la recta final

La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar, pues la tercera temporada del reality del Canal RCN se ha convertido en una de las más polémicas.

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Semana a semana se vieron peleas entre participantes, alianzas inesperadas y, sobre todo, infidelidades, las cuales mantuvieron pegados a la pantalla a miles de televidentes, quienes dejaban sus opiniones en las redes sociales.

Ahora que el programa entra en su recta final, muchos internautas y seguidores del programa se preguntan cuando será el día de la gran final.

Según los cálculos publicados por Los40 Colombia, la fecha tentativa apunta al primero de junio, y todo depende de que el ritmo de eliminaciones se mantenga como ha venido hasta el momento, con una salida por semana hasta dejar a cuatro finalistas.

Al momento de esta publicación del Canal RCN, siete participantes seguían en competencia y se enfrentaban a una fase que podría considerarse semifinal, en la que cada uno debe luchar para conseguir los votos del público y avanzar.

En la placa de eliminación de esa semana quedaron Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Campanita y Beba, y la salida de cualquiera de ellos cambiaría por completo la dinámica del juego.

Con tres eliminaciones más por verse, el cronograma proyectado indicaba que la primera ocurriría el domingo 10 de mayo, la segunda el 17 del mismo mes y la tercera el 25, dejando así a cuatro participantes como los grandes finalistas que se disputarían el título una semana después, es decir, el primero de junio.

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Sin embargo, ese calendario podría alterarse si el canal decide hacer movimientos inesperados o mete a nuevos habitantes a la casa, algo que, según lo que se manejaba en ese momento, no estaba en los planes.

Hay una razón de peso para que el famoso y polémico reality se acabe en esta fecha: Canal RCN necesita tener todo listo para la transmisión del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que arrancaría el jueves 11 de junio.

Así las cosas, los cuatro finalistas tendrán aproximadamente una semana para hacer campaña con sus asesores y buscar los votos que los lleven a quedarse con el título.

Por el momento, en la casa más famosa de Colombia, aún quedan cinco participantes: Beba, Valentino Lázaro, Juanda Caribe (quienes están en placa de eliminación), pero también Alejandro Estrada (primer finalista) y Tebi Bernal (segundo finalista).