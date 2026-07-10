Prometida de Epa Colombia compartió especial video en el cumpleaños de la empresaria: “Luchadora”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión que le fue impuesta por la justicia colombiana.

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La empresaria e influenciadora permanece recluida en una celda de la Estación Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, luego de ser hallada culpable de los delitos de perturbación al servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, por los actos de vandalismo cometidos contra la estación Molinos de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019.

En medio de esa situación, el pasado 9 de julio la creadora de contenido cumplió 30 años. Aunque no pudo celebrar la fecha junto a sus seres queridos, su prometida, Karol Samantha, le dedicó un emotivo homenaje a través de las redes sociales.

Karol Samantha y Epa Colombia se comprometieron en la cárcel. Foto: Instagram @karol_samanthaa17

La publicación consistió en un video en el que recopiló algunos de los momentos más importantes que han vivido como pareja. A lo largo de las imágenes aparecen fotografías de distintos viajes, celebraciones y escenas familiares junto a la hija que tienen en común, quien nació en 2024.

El video también deja ver el deseo de Karol Samantha de volver a compartir la vida cotidiana con Epa Colombia y de que su familia pueda reunirse nuevamente una vez la empresaria recupere la libertad.

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Además, la mujer escribió un mensaje en el que resaltó la fortaleza de su pareja y expresó su esperanza de verla pronto de regreso en casa.

“Feliz cumpleaños a la luchadora de la vida, Epa Colombia. Dios tiene un propósito muy grande para Dane. Mis más sinceros deseos pronto nuevamente en casa en familia y familia”.

La publicación comenzó a recibir reacciones de los seguidores de Epa Colombia, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarla por su cumpleaños y enviarle mensajes de apoyo durante el tiempo que permanece privada de la libertad.

Desde que la influenciadora ingresó a prisión, Karol Samantha ha compartido en varias oportunidades contenido relacionado con su familia y con la crianza de su hija.

Además, ha manifestado públicamente que espera volver a reunirse con la empresaria para retomar la vida familiar que construyeron juntas antes de que se hiciera efectiva la condena.