Mamá de Epa Colombia apareció en redes y dio importante mensaje: “Estaremos reunidos en familia”

Martha Rojas se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y envió palabras de apoyo a la empresaria.

Laura Camila Másmela Bernal

26 de diciembre de 2025, 10:45 p. m.
Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje tras celebración navideña.
Mamá de Epa Colombia envía importante mensaje tras celebración navideña. Foto: Toma de Instagram: @martha.c.rojas6 - API

En los primeros días del año 2025, la vida de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Epa Colombia, dio un giro de 180 grados, pues en medio de una visita de rutina a una de sus peluquerías fue abordada por agentes de la Policía Nacional, quienes contaban con una orden de captura en su contra luego de que fuera hallada culpable de varios delitos cometido en medio de la marcha social de noviembre del 2019.

Luego de varios meses de investigación, la juez encargada del caso de la empresaria y creadora de contenido determinó que la mujer causó daño a bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas al dañar algunos elementos de la estación de TransMilenio ‘Molinos’.

La mujer recibió una condena de 5 años y 2 meses de prisión en la cárcel 'El buen pastor'.
La mujer recibió una condena de 5 años y 2 meses de prisión en la cárcel 'El buen pastor'. Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

Desde ese momento, sus millones de seguidores y miembros de su familia se han mostrado bastante preocupados por la situación y han estado buscando solución a su caso en específico, pues consideran que las acciones que cometió no fueron proporcionales a la condena que recibió, ya que tendría que pasar un total de cinco años y dos meses en la cárcel de mujeres ‘El buen pastor’ en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado apelar la decisión y continúa tras las rejas.

Yina Calderón recordó a Epa Colombia y mostró fuerte preocupación: “Me da bastante tristeza”

Madre de Epa Colombia compartió importante mensaje tras la celebración de Navidad

Pese a que se ha pronunciado en varias ocasiones pidiendo ayuda a sus seguidores para buscar una solución a la situación que enfrenta su hija, Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, rompió el silencio en medio de la temporada navideña y se mostró afectada al no poder compartir de las fechas especiales con la mujer.

“Ay, reina de mi vida. Una Navidad sin ti, hija, pero Dios es grande, maravilloso y sabes que Él todo lo ve”, escribió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 94.000 mil seguidores.

Por otro lado, quiso enviar un mensaje de fortaleza, en el que comparte la esperanza que tiene en que Epa Colombia salga pronto de prisión y pueda reencontrarse con su pequeña hija, Daphne Samara, quien actualmente tiene un año y ocho meses de nacida.

“Esto muy pronto acabará y estaremos reunidos en familia, con tu princesa, con tu amor”, finalizó.

Novia de Epa Colombia conmovió con una tierna fotografía y un mensaje en el que se refirió a su pareja: “Pronto estaremos juntas”

Como era de esperarse, varias páginas dedicadas al mundo de la farándula replicaron esta información y por medio de la sección de los comentarios, los internautas opinaron sobre la situación.

“Dios te bendiga, Epa. No te rindas, bendiciones”; “qué triste todo lo que está pasando con esta mujer. Ojalá pueda salir pronto”; “las madres sabemos el dolor que trae el estar alejado de los hijos” y “esperemos que la próxima Navidad sea distinta, un abrazo para esta familia”, son algunas de las reacciones que resaltan.

