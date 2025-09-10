Hace unos días, Epa Colombia volvió a estar en el ojo del público por la supuesta incautación de algunos celulares en Carabineros en la habitación donde se encuentra retenida, lugar al que fue traslada por motivos de seguridad.

Ante la noticia, Yina Calderón, la mamá y novia de la influencer se pronunciaron y demostraron su apoyo, incluso continúan pidiendo ayuda al Gobierno y seguidores para que le otorguen la libertad.

“Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de toda Colombia. De eso no hay la menor duda. Gracias, Daneidy Barrera, por ser ejemplo de superación y generar empleo en Colombia”, escribió Karol Samantha en una historia, en la que también se refirió a las fuertes críticas que ha recibido.

A pesar de los comentarios negativos, la pareja de Epa Colombia ha continuado con la empresa de queratinas y muy activa en las redes, en las que no solo comparte publicidad del producto, sino momentos personales junto a su hija con la bogotana.

Mensaje de la novia de Epa Colombia a la pequeña Daphne

Daphne Samara nació el 9 de abril de 2024, una noticia que fue confirmada por Daneidy Barrera en su perfil oficial de Instagram, en el que aparece como Epa Colombia. Desde ese momento, demostró su felicidad, celebrando fechas especiales, como cada vez que la bebé cumplía un mes de vida y el Día de la Madre con su pareja.

El día de ayer, Karol Samantha, minutos antes al partido, presumió a la pequeña usando la camiseta negra con naranja de la Selección Colombia y un tierno peinado con dos moños en la cabeza.

Horas más tarde, publicó una tierna foto de la influencer con la bebé y un emotivo mensaje en el que expresó su sentimiento como mamá y la esperanza de volver a compartir con su novia.

Novia de Epa Colombia publicó una foto de la influencer con su hija y escribió un tierno mensaje. | Foto: Captura de Instagram @epa_colombia

“Hoy cumplimos 17 meses siendo las mamis de esta hermosa princesa que Dios nos regaló. No hemos podido compartir como quisiéramos y un día pensamos, pero le damos la gloria a Dios, siempre nos ha respaldado en todo momento y lugar. Tenemos la confianza y fe en que pronto estaremos juntas de nuevo”, escribió.

La imagen enterneció a los seguidores, quienes aprovecharon para dejar mensajes de apoyo a la pareja.