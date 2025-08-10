Karol Samantha, con el corazón roto por Epa Colombia, dejó en evidencia su tristeza: “El daño que han causado no está escrito”

Epa Colombia permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor desde comienzos de 2025, donde cumpe una condena de cinco años y dos meses por los daños ocasionados al sistema de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.

La influencer, quien se hizo famosa en redes sociales por sus controversiales publicaciones y emprendimientos, enfrenta este proceso judicial que ha marcado profundamente tanto su vida personal como la de sus familiares, amigos y trabajadores.

Epa Colombia podría terminar trabajando en TransMilenio. | Foto: Publicaciones Semana - transmilenio.gov.com / Montaje: Semana

Karol Samantha y el nuevo mensaje en relación con Epa Colombia

En las últimas horas, su prometida, Karol Samantha, quien además es madre de su hija, Daphne Samara, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje acompañado de un video y varias imágenes junto a la pequeña niña.

En la publicación, Karol dejó ver el profundo dolor y tristeza que este proceso legal ha causado en su familia, señalando lo difícil que ha sido criar a su hija sin la presencia constante de Epa Colombia.

La joven ha mencionado en varias oportunidades que la ausencia de su pareja ha sido un golpe que ha tenido que enfrentar día a día, intentando mantener la fortaleza por el bien de la pequeña Daphne.

“El daño que han causado en nuestra familia con todo esto no está escrito... pero seguiremos siendo las más fuertes y valientes”, escribió Karol mientras mostraba un video en el que iba caminando y llevaba de la mano a la niña.

Mensaje de la prometida de Epa Colombia. | Foto: Instagram: @epa_colombia

Este y todos los mensajes de Karol Samantha han logrado conmover tanto a sus seguidores como a las personas que se mantienen pendientes del caso de Daneidy, y por esto recibe voces de aliento a diario.

Por el momento, la influencer continúa cumpliendo su pena, a la espera de posibles beneficios judiciales que le permitan reunirse nuevamente con su hija y su prometida.

Epa Colombia le propuso matrimonio a Karol Samantha desde la cárcel

En el programa Buen día, Colombia, Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, asistió como invitada junto a su madre y fue sorprendida con una propuesta de matrimonio transmitida en vivo.

Este momento estuvo acompañado de un video enviado por la influencer desde la cárcel El Buen Pastor, donde cumple su condena.

En la grabación, Epa Colombia expresó un conmovedor mensaje en el que le pidió matrimonio a la madre de su hija, destacando el deseo de formar una familia más grande junto a ella.

Simulando el acto de entregar un anillo, le envió simbólicamente una pulsera como muestra de su compromiso, al no poder hacerlo personalmente debido a su situación judicial.

Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, Karol Samantha aceptó la propuesta sin titubear.