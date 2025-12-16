Yina Calderón recordó a Epa Colombia y mostró fuerte preocupación: “Me da bastante tristeza”

Después de varios meses de haber sido condenada, Epa Colombia continúa privada de su libertad tras ser señalada por delitos como daño a bien ajena, perturbación en servicio de transporte público y instigación a delinquir con fines terroristas.

Pese a que ha hecho todo lo posible por buscar su salida del establecimiento carcelario o el beneficio de casa por cárcel, hasta el momento no ha logrado reducir la pena.

Sin embargo, sus más fieles admirados, amigos y familiares se han mostrado atentos al caso y de forma constantemente, se pronuncian en las redes sociales pidiendo ayuda por su caso en específico, en especial, por su hija Daphne Samara, quien depende de ella y estuvo bajo su cuidado desde el momento de su nacimiento.

Epa Colombia se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. | Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

Yina Calderón habló de Epa Colombia y expuso su punto de vista con respecto a la condena

En un reciente pronunciamiento, Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y La Mansión de Luinny en Puerto Rico, habló de Epa Colombia y los sentimientos que le genera saber que tendrá que pasar las fechas especiales tras las rejas y alejada de su familia.

“Me da bastante tristeza saber que es Navidad y mi amiga Epa Colombia sigue en la cárcel. Que va a ser su primera Navidad, su primer Año Nuevo, de pronto por fuera y no compartiendo con su familia”, dijo en un primer momento.

Además, resaltó el trabajo que hacía por las familias que trabajan en su empresa, pues cada año se esforzaba en brindarles beneficios y llevar a cabo algunas fiestas y celebraciones para otorgarles momentos de alegría e integración en el área laboral.

“Epa Colombia es de esas mujeres que en Navidad le hace fiesta a los empleados, hacía reuniones, repartía natilla, buñuelos, regalos a los niños, eventos, porque ella es demasiado como yo. O sea, nos gustan las fiestas, las novenas, todo eso, y saber que mi amiga Epa Colombia este año va a poder disfrutar, eso me da mucha tristeza”, afirmó.

Para finalizar, reveló que hasta el momento, le ha sido imposible ingresar a la cárcel El Buen Pastor. No obstante, seguirá apoyándola con lo que esté a su alcance.