Novia de Epa Colombia se pronunció y expuso decisión que tomó en caso de la ‘influencer’: “A estas alturas”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, continúa generando reacciones en redes sociales por la compleja situación legal que atraviesa. La creadora de contenido fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, una decisión tomada por motivos de seguridad.

Su defensa logró gestionar el cambio para que fuera ubicada en un centro con mejores condiciones, buscando garantizar su bienestar. Aunque no se conocen los detalles del proceso, meses atrás circularon imágenes de su llegada al nuevo lugar, donde continuará cumpliendo su condena.

Pese a ello, la atención en redes se centró en una reciente publicación de su novia, Karol Samantha, quien respondió una pregunta en Instagram que despertó la curiosidad de los seguidores.

La pareja sentimental de la empresaria de queratinas fue interrogada sobre cómo iba el caso legal, ya que la extrañaban y no tenían detalles desde meses atrás. Al no saber información, muchas preguntas rondaron al respecto.

En un clip, Karol Samantha explicó un poco de lo que estaba pasando en su vida, agradeciendo a todos aquellos que se preocupaban y seguían pendientes de lo que sucedía con la influencer. Sus palabras se enfocaron en aquellos que no perdían la fe en ver de nuevo a Epa Colombia libre, pues eran quienes la respaldaban.

“Gracias a ti y a cada una de las personas que en esta cajita de preguntas le han dejado tantos mensajes de amor, cariño y apoyo a Dane”, dijo al inicio del post.

No obstante, la mujer fue clara en que a estas alturas de la situación había tomado una decisión y era ser prudente con cada cosa que ocurría. Este camino involucraba no hablar de más, manteniendo todo en cuidado para que fluyera distinto.

“A estas alturas, después de casi 11 meses, yo he preferido ser prudente y no manifestar absolutamente nada de como va el caso de Dane, simplemente todos los días aferrados a la oración, decretando que ella pronto pueda estar con nosotros, su familia, con su hija, esperando el milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe”, agregó.