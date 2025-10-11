Mamá de Epa Colombia no se contuvo y envío conmovedor mensaje con importante súplica: “Tú tienes el poder”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha hecho parte de la industria del entretenimiento y se ha mantenido en el foco de las redes sociales durante los últimos meses debido al proceso legal que enfrenta, tras ser privada de la libertad por atentar contra el sistema de TransMilenio en noviembre de 2019.

La empresaria de queratinas ha contado con el apoyo de su familia, amigos y seguidores, quienes a lo largo de este tiempo le han enviado mensajes de fortaleza para que pueda sobrellevar la situación actual, especialmente porque la mujer apenas llevaba unos meses de ser madre cuando fue capturada.

Momento en el que Epa Colombia se entera que sería capturada. | Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

Una de las personas que más se ha hecho notar durante este proceso ha sido su madre, Martha Rojas, quien ha utilizado sus redes sociales para dedicar mensajes de apoyo a su hija y expresar su deseo por su pronta libertad. En su más reciente publicación, compartida en su cuenta de Instagram (@martha.c.rojas6), publicó una foto acompañada de una sentida súplica: “Quiero a mi hija libre, Señor, tú tienes el poder, úsalo”.

Otra persona que ha estado muy cerca es su pareja sentimental, Karol Samantha, quien a través de las plataformas digitales ha mostrado cómo ha asumido la administración de las diferentes peluquerías de la empresaria y cómo se ha hecho cargo no solo de los negocios, sino también de la hija que tienen en común.

Hace pocas horas también se conoció una historia en la que se observa a Karol junto a varios colaboradores, todos vistiendo camisetas con la imagen de Epa Colombia, la palabra “Libertad” y una queratina en la mano, acompañada del mensaje: “Anhelando el regreso de nuestra reina”.

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, envió mensaje de apoyo a la empresaria. | Foto: Tomada de Instagram: @karolsamantaoficial-API