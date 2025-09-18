Suscribirse

TransMilenio y Epa Colombia llegaron a un nuevo acuerdo: ¿cuánto dinero deberá pagar la ‘influencer’?

Aunque las partes lograron conciliar, la empresa advierte que eso no implica la libertad de la creadora de contenido y que será un juez el que determine su futuro.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:24 p. m.
TransMilenio y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, firmaron un nuevo acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, cuando Barrera ocasionó graves daños en la estación Molinos durante el paro nacional y se grabó incitando a la ciudadanía a repetir sus actuaciones.

Contexto: Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

Ese hecho, que hoy tiene a Epa pagando una condena en centro carcelario, le sigue costando varios millones de pesos, pues aparte de su privación de la libertad ha tenido que pagarle al distrito, hasta ahora, más de 57 millones de pesos que fueron acordados en una primera etapa de la negociación.

Contexto: Tras el traslado de Epa Colombia a Carabineros, luego de que Petro pidiera sacarla de prisión, “pronostican” quién sigue

De ese primer pago, 50 millones fueron destinados para la aseguradora del sistema de transporte de la ciudad, y los otros siete millones fueron para la empresa Recaudo Bogotá.

El nuevo acuerdo económico entre las dos partes, que deberá ser presentado ante los jueces competentes para su aprobación, busca garantizar la reparación integral de los perjuicios ocasionados al Sistema de Transporte Público de Bogotá, valorados en 467 millones de pesos.

La fórmula pactada, según la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, combina componentes económicos, simbólicos y de justicia restaurativa, con el propósito de promover la reconciliación y la cultura ciudadana.

Dentro de los compromisos asumidos por Barrera está el pago de cien millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio. Además, deberá participar en actividades de carácter pedagógico y social, entre ellas: ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía, elaborar y difundir videos educativos que promuevan el cuidado del sistema y realizar labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales.

TransMilenio resaltó que el acuerdo representa un avance en la aplicación de mecanismos innovadores de justicia restaurativa, que no solo garantiza la reparación material de los daños, sino que busca reconstruir el tejido social y fortalecer el respeto por lo público. La entidad subrayó que este tipo de salidas contribuyen a consolidar una cultura de convivencia y responsabilidad ciudadana.

Finalmente, la empresa aclaró que la suscripción del acuerdo no implica la libertad definitiva de Barrera, ya que esta decisión corresponde únicamente a los jueces del caso. No obstante, TransMilenio será garante del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el proceso conciliatorio.

