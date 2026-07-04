Yina Calderón lanzó preocupante alerta y pidió ayuda por delicada situación que atraviesa Epa Colombia en la cárcel: “Es inhumano”

La vida de Epa Colombia dio un giro inesperado cuando fue enviada a prisión tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparecía destruyendo parte de una estación de TransMilenio en Bogotá. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte rechazo entre los ciudadanos, que cuestionaron su comportamiento.

¿Saldrá de la cárcel? Pareja de Epa Colombia rompe el silencio tras rumores de su supuesta libertad

Ese episodio desencadenó un proceso judicial que terminó con una condena de cinco años de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Así fue como la creadora de contenido, que hacía poco se había convertido en mamá, tuvo que dejar atrás su familia y sus proyectos para cumplir la condena impuesta por la justicia.

Ahora, su caso vuelve a estar en el centro de la conversación pública. En las últimas horas, su amiga Yina Calderón denunció una presunta vulneración de sus derechos dentro del centro de reclusión y pidió ayuda a través de sus redes sociales.

Denuncian presuntas vulneraciones contra Epa Colombia en prisión. Foto: CAPTURA DE VIDEO PUBLICADO POR EPA COLOMBIA

En plena transmisión del partido entre Colombia y Ghana, el pasado 3 de julio, lanzó una alerta desde sus historias de Instagram. Allí afirmó que estaba ocurriendo “algo muy grave” con la empresaria.

“No nos quieren dejar a ver a Epa Colombia, no sabemos nada, hoy fue la abogada y no se la dejan ver ni siquiera a ella”, afirmó.

Luego añadió: “Le están vulnerando todos los derechos, es inhumano. Ni siquiera a los criminales más duros los están tratando como a Epa. Amigos, necesitamos ayuda”.

A estas denuncias se sumaron las de Wendy Herrera, abogada de la influenciadora, quien aseguró que, pese a permanecer cerca de nueve horas a las afueras de la prisión, no le permitieron reunirse con su clienta.

“Desde las 9:30 a. m. llegué a la estación de Policía de Carabineros con la intención de entrevistarme con Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia. Soy su abogada y no me permitieron el ingreso, vulnerando así todas las garantías del debido proceso y su derecho a una defensa técnica”, manifestó.

Abogada de Epa Colombia denuncia que le impidieron reunirse con la influenciadora en prisión. Foto: INSTAGRAM@EPA-COLOMBIA/Montaje:SEMANA

La jurista también lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo del caso.

“Vamos a acabar con todas las irregularidades, con todas las vulneraciones y con todos los atropellos que han cometido contra Epa Colombia. Todas las manos oscuras que están detrás de la privación de su libertad las sacaré a la luz”, aseguró.