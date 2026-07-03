La cantante Dua Lipa volvió a demostrar que su vínculo con la literatura va mucho más allá de un pasatiempo. La artista inauguró en Oporto, Portugal, la Manifesto Library, la primera sede física de su plataforma, Service95 Book Club, un proyecto desarrollado junto con la histórica Librería Lello que reúne 100 títulos considerados esenciales para reflexionar sobre temas como el poder, la censura, la memoria y la libertad de expresión.

Dua Lipa: la primera novia de Chanel en la era de Matthieu Blazy

Lo que ha llamado la atención ha sido la inclusión de Cien años de soledad, del nobel colombiano Gabriel García Márquez, compartiendo espacio con clásicos universales como 1984, de George Orwell; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. La colección, integrada por cerca de 5.000 ejemplares, busca preservar libros que han sido censurados o cuestionados en distintos países y fomentar el pensamiento crítico a través de la lectura.

Vuelve al cine

'El Proyecto de la Bruja de Blair' narra la historia de una bruja del siglo XVIII que fue desterrada y asesina a las personas que se refugian en el bosque donde habita. En el año 1994 tres estudiantes de cine se pierden en ese bosque sin dejar rastro. Un año más tarde se encuentra en una cabaña una bolsa con cintas de video y audio que develan su destino. Esta película fue escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez y obtuvo USD$ 248.000.000 en todo el mundo convirtiéndose en una de las películas independientes más exitosas. Foto: alohacriticon.com

Lionsgate confirmó que ‘El proyecto de la bruja de Blair’ ya tiene fecha de estreno. La película llegará a las salas de cine el 24 de septiembre de 2027, en una nueva apuesta por revitalizar una de las franquicias más influyentes del cine de terror contemporáneo. La producción estará dirigida por Dylan Clark, mientras que la producción reunirá a Jason Blum, James Wan y Roy Lee.

Estrenada en 1999, El proyecto de la bruja de Blair marcó un antes y un después en el género del terror al popularizar el formato de metraje encontrado y convertirse en uno de los mayores fenómenos del cine independiente. Rodada con un presupuesto estimado de entre 35.000 y 60.000 dólares, la película recaudó cerca de 250 millones de dólares en la taquilla mundial, una cifra que la convirtió durante años en una de las producciones más rentables de la historia del cine.

Llegan a Techo

Los Fabulosos Cadillacs en el FESTIVAL CORDILLERA 2022. Foto: Santiago Ramírez / @tiagoramirezbaquero

Los Fabulosos Cadillacs volverán a la capital colombiana con un concierto que marcará un hito para la ciudad. La banda argentina se presentará el 17 de octubre de 2026 en el Estadio de Techo, escenario que por primera vez en sus 72 años de historia abrirá sus puertas para un espectáculo musical de gran formato.

El concierto hace parte de la gira con la que el grupo celebra cuatro décadas de trayectoria y será el evento que inaugurará una nueva etapa para este emblemático recinto del sur de la capital, en una iniciativa impulsada por Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá para ampliar la oferta de escenarios destinados a conciertos internacionales. La jornada también contará con la participación de la banda argentina 2 Minutos como invitada especial.

Liderados por Vicentico y Flavio Cianciarulo, Los Fabulosos Cadillacs son considerados una de las agrupaciones más influyentes del rock latinoamericano, con clásicos como Matador, Mal Bicho, Vasos Vacíos, Calaveras y Diablitos y Siguiendo la Luna. A lo largo de su carrera han vendido millones de discos, obtuvieron el Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino por La marcha del golazo solitario en 2000 y han recibido varios Latin Grammy, consolidando un legado que trasciende generaciones.

Visión como productora

Sofía Vergara destapó por qué sintió miedo de actuar con Karol G en 'Griselda' Foto: Getty Images

Sofía Vergara expandirá el universo de la aclamada película ‘Amores perros’ con una nueva serie internacional basada en Perro Blanco, Perro Negro, el guion original escrito por Guillermo Arriaga antes de convertirse en la aclamada película dirigida por Alejandro González Iñárritu. El proyecto será desarrollado por AF Films y LatinWe, la compañía fundada por la colombiana junto con Luis Balaguer, luego de adquirir los derechos del libreto original, por lo que no se tratará de un remake de la película de 2000, sino de una nueva adaptación que explorará historias y personajes desde una narrativa de largo formato.

El anuncio revive el interés por una de las películas más influyentes del cine latinoamericano. ‘Amores perros’ marcó el debut cinematográfico de Iñárritu y fue el punto de partida de una carrera internacional que posteriormente lo llevaría a ganar varios premios Óscar. La cinta obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes de 2000, ganó el BAFTA a Mejor Película en Lengua Extranjera, fue nominada al Óscar y al Globo de Oro en la misma categoría, además de conquistar 12 Premios Ariel en México.

Novio colombiano

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 26: Chiara Ferragni attends the Lancome X Louvre photocall as part of Paris Fashion Week on September 26, 2023 in Paris, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage) Foto: WireImage

La influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su vida sentimental, luego de que medios europeos revelaran su presunta relación con el colombiano José Hernández, un ingeniero y ejecutivo del sector automotriz radicado desde hace varios años en Milán, Italia. La información comenzó a circular tras la publicación de fotografías de la pareja en la revista italiana Chi, en las que aparecen paseando por la ciudad e incluso compartiendo con Marina Di Guardo, madre de Ferragni.

José Hernández es oriundo de Barranquilla y se graduó como ingeniero en la Universidad del Norte antes de trasladarse a Italia para cursar una maestría en la Universidad Politécnica de Milán. Su carrera profesional se ha desarrollado en la industria internacional de neumáticos y movilidad: trabajó durante varios años en Pirelli y actualmente se desempeña como gerente global de negocios en Yokohama TWS, empresa especializada en soluciones para maquinaria agrícola, industrial y de construcción.

Apoyo a Venezuela

Metallica se formó en 1981 en Los Ángeles, EE. UU. y es una de las bandas de heavy metal más exitosas del mundo, Han vendido decenas de millones de álbumes. Foto: Foto: Agencia EFE

En medio del devastador panorama en Venezuela, Metallica anunció la donación de 100.000 dólares para apoyar las labores de emergencia. El aporte será canalizado a través de su fundación benéfica All Within My Hands, en alianza con la organización humanitaria Direct Relief, con el propósito de financiar asistencia médica, medicamentos, insumos de primeros auxilios, artículos de higiene y apoyo para las comunidades más afectadas.

La iniciativa hace parte del trabajo social que Metallica desarrolla desde 2017 a través de All Within My Hands, organización creada por los integrantes de la banda para respaldar proyectos de ayuda humanitaria, educación y atención a desastres naturales en distintas partes del mundo. Considerada una de las agrupaciones más influyentes de la historia del heavy metal, Metallica ha vendido más de 125 millones de discos a nivel mundial, ha ganado 10 premios Grammy y fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2009.