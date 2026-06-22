Dua Lipa: la primera novia de Chanel en la era de Matthieu Blazy

Más allá de la celebración de su matrimonio con Callum Turner en una espectacular masión italiana, fue el vestido de Dua Lipa el que se robó la atención del mundo. La pieza de alta costura, creada especialmente para la artista, estuvo bajo la dirección de Matthieu Blazy, el cuarto director creativo en la historia de Chanel, y marcó un momento sin precedentes para la maison francesa.

Con esta elección, Dua Lipa se convirtió en la primera novia vestida por Chanel bajo la era Blazy, un acontecimiento que trasciende la esfera de las celebridades para inscribirse en la historia reciente de la moda nupcial. El diseño, concebido como una auténtica obra de arte, no sólo reflejó el extraordinario savoir-faire de la casa, sino que consolidó su atuendo de Haute Couture como uno de los vestidos de novia más comentados del 2026.

1.155 horas de trabajo de aguja fueron necesarias para darle vida a este diseño, que incluía un velo bordado y una voluminosa cola cubierta de plumas: una demostración del savoir-faire de la maison francesa en alta costura. Las joyas que lució fueron de Bvlgari, firma de la que Dua Lipa es embajadora; y el estilismo estuvo a cargo de Lorenzo Posocco.

Más allá de la boda, celebrada en Villa Valguarnera, un palacio del siglo XVIII con vista al golfo de Palermo, que costó alrededor de 1,73 millones de dólares, según medios británicos, y que reunió a celebridades como Mark Ronson, Charli XCX, Troye Sivan y Donatella Versace, el acontecimiento consolidó a Matthieu Blazy como una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea, pues vestir a una de las estrellas pop más importantes del mundo en uno de los eventos mediáticos del año representó una enorme victoria de imagen para Chanel.

Dua Lipa y Callum Turner, la pareja del momento. Su boda fue una de las más resonadas de este año. Foto: Instagram de Dua Lipa

Un par de outfits fueron la antesala del despampanante vestido de novia de Chanel. El primero fue un traje de falda y chaqueta de alta costura confeccionado a la medida por la firma Schiaparelli, que Dua Lipa lució durante su boda civil, en Londres. Resaltaron sus botones dorados de bisutería, los guantes blancos, el sombrero diseñado por Stephen Jones y los zapatos personalizados de Christian Louboutin. Un atuendo que hizo inevitable pensar que evocaba el look nupcial de Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger.

El segundo lo lució antes de la boda: un vestido lencero de Bottega Veneta, confeccionado especialmente por Louise Trotter utilizando la emblemática técnica intrecciato de la casa italiana, que consiste en tejer tiras finas de piel entrelazadas a mano para crear un tejido resistente, flexible y sin costuras visibles que funciona tanto como estructura como detalle estético distintivo.

El vestido que hizo historia

Durante meses hubo especulaciones sobre quién diseñaría el vestido de Dua Lipa, pues la artista es cercana a Donatella Versace y Giuliano Calza. Sin embargo, optó por Chanel y por Matthieu Blazy, una decisión que la convirtió en la primera novia vestida por Chanel bajo la dirección del diseñador, en un momento cultural muy importante para la marca, que encontró así una extraordinaria vitrina en uno de los acontecimientos de moda y cultura pop más destacados del 2026.

Dua Lipa asistió al desfile de alta costura con el que Blazy debutó en Chanel en marzo de este año y su vínculo con la maison se remonta a 2025, tras una campaña publicitaria que realizó para promocionar el bolso Chanel 25.

El vestido fue confeccionado artesanalmente en los talleres de la histórica sede de Chanel, en el número 31 de la Rue Cambon, en París, y bordado a mano con 480.000 cuentas por el Atelier Montex, además de incorporar joyas de efecto trompe-l’œil realizadas por Lesage. Además de una cola de dos metros, estaba delicadamente adornado con 25.000 plumas aplicadas por Lemarié.

El velo, hecho de tul, tiene una extensión de seis metros y tuvo una intervención artesanal exigente y minuciosa. Foto: Instagram de Dua Lipa

Matthieu Blazy lo describe como una pieza situada entre lo funcional y lo fantástico, que reinterpreta símbolos de Chanel, los rejuvenece sin despojarlos de alma y celebra la libertad y el movimiento, un legado de Coco Chanel.

El velo, elaborado en tul y con una longitud de seis metros, también fue bordado a mano con cuentas y plumas, y enriquecido con aplicaciones de organza cortadas manualmente. Para completar el conjunto, Massaro creó unos exclusivos zapatos de salón de satén blanco hechos a la medida para la cantante.

El vestido tiene un estilo glamuroso y teatral que coincide con el gusto de Dua Lipa, con una silueta sirena, espalda descubierta y acabados llenos de movimiento gracias a las plumas.