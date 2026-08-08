Alejandra Azcárate en la piel de Cruella para la nueva cápsula de Mario Hernández y Disney: “Es un honor”

“Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto, Cruella de Vil, la piel de gallina te pondrá, Cruella, Cruella de Vil…”. Así comienza la canción escrita en honor a uno de los personajes más recordados de la historia de Disney, Cruella, que a pesar del paso del tiempo sigue siendo imposible de ignorar.

Cargada de dramatismo y elegancia, este personaje cobra vida en la nueva colección de edición limitada Disney | Mario Hernández, que eligió a Alejandra Azcárate como su imagen, considerada un ícono de la moda y una de las figuras de expresión más poderosas de nuestro país. La colección consta de bolsos, accesorios y piezas de edición limitada que celebran el poder de ser diferente, con detalles inesperados y autóctonos como la tagua.

¿Qué tiene de princesa y qué tiene de villana Alejandra Azcárate?

ALEJANDRA AZCÁRATE: De princesa, los modales; de villana, el humor.

¿Cree se nace villana o se aprende?

A.A.: Se nace villana y la vida lo perfecciona (risas). La maldad es un asunto que no me representa. El sarcasmo, sí. En ese orden de ideas, te podría decir que se nace con la sátira en la sangre.

La personalidad de Cruella se asocia con la de una mujer rebelde, creadora y gobernante. ¿Qué de ella hay en usted?

A.A.: Me identifico con la rebeldía natural, sustentada, no sin sentido. La creatividad la reconozco como parte de mi ADN y el carácter transgresor, con criterio fundamentado, también está integrado en mi combo mental. Soy artista.

La colección consta de bolsos y piezas de colección con elementos representativos de la cultura local como la tagua. Foto: Mario Hernández - API

Hablemos de la colección. ¿Cuál de las piezas de la cápsula Cruella es la que más la representa?

A.A.: No hay una que no me seduzca. Todas me fascinan porque la combinación de rojo, blanco y negro siempre será un juego atemporal. Así que lo que varía son los modelos y cada uno se ajusta a diferentes ocasiones.

¿Cree que la colección de Cruella está hecha para todo tipo de público? o ¿a quiénes les habla esta colección?

A.A.: Está hecha para mujeres que saben que la elegancia no se exhibe, se percibe.

Con este gran esfuerzo junto a Disney, Mario Hernández le habla a todas las generaciones: es una colección atemporal. Foto: Mario Hernández - API

La apuesta de Mario Hernández y Disney es revolucionaria. ¿Por qué aceptó participar?

A.A.: Ser la cara de Mario Hernández, la marca de marroquinería más prestigiosa del país, es un orgullo absoluto. Desde que me hicieron la propuesta supe que era una campaña para mí. Cruella de Vil es el personaje femenino más icónico de Disney y representarla lo asumí como un honor.

¿Las carteras son un accesorio que comunica personalidad?

A.A.: La cartera, en una mujer, es un baúl de secretos que muestra en silencio la manera de ser, el gusto y el estilo de vida.

La atemporalidad es una de las características más importantes de Cruella, la cápsula de Mario Hernández y Disney. Foto: Mario Hernández - API

¿Qué aporta un personaje antagónico a la sociedad?

A.A.: Aporta honestidad, porque todos los seres humanos estamos habitados por la luz y la oscuridad internas. Por eso las mujeres antagonistas de toda historia siempre serán las más recordadas, y eso incluye la vida real.

*Contenido elaborado con el apoyo de Mario Hernández.