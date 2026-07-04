De la emoción de Sofía Vergara y Falcao a la promesa de Yeferson Cossio: Famosos reaccionan al triunfo de Colombia

La Selección Colombia masculina de fútbol aseguró su tiquete a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a su similar de Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El crucial triunfo del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo desató una ola de celebraciones y comentarios en el mundo del entretenimiento, consolidando el apoyo al combinado patrio de cara a su próximo partido frente a Suiza.

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Uno de los momentos más destacados tras el pitazo final ocurrió fuera de las canchas, protagonizado por el histórico goleador Radamel Falcao García. El ‘Tigre’, quien se encuentra desempeñando un rol de análisis y reportería para la cadena internacional ESPN, tuvo la oportunidad de entrevistar al extremo de la Selección Colombia, Luis Díaz.

Durante el intercambio, Falcao utilizó su experiencia como delantero para enviar un mensaje de tranquilidad a Díaz, quien ha sido una pieza desequilibrante en el esquema de Lorenzo pero no ha logrado concretar anotaciones en lo que va del certamen.

“Eres un jugador con muchísima experiencia y uno creería que no necesitas consejos de nadie. Pero los delanteros vivimos este tipo de situaciones y lo importante es que la Selección está generando oportunidades y la oportunidad te va a llegar”, expresó Falcao en un tono de camaradería y apoyo profesional.

Por su parte, el jugador del Liverpool FC recibió las palabras con respeto y serenidad, manifestando la postura del grupo ante la presión del gol:

“Nosotros vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza y tratar de estar tranquilos y trabajar para el equipo y ayudarlos de esa manera. Ya va a llegar, estaré tranquilo, estaré trabajando de la mejor manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos y no me quedará estancado”, respondió Luis Díaz.

El impacto de la victoria también se reflejó de inmediato en las redes de destacadas figuras internacionales del país. La reconocida actriz barranquillera Sofía Vergara compartió a través de sus historias de Instagram una imagen del mediocampista Jhon Arias acompañada del marcador final de 1-0 junto a la palabra “Bravo”, festejando el avance de la escuadra nacional.

Celebración de Sofia Vergara Foto: @sofiavergara

En el ámbito musical, el cantante de música urbana J Balvin se sumó a las muestras de afecto compartiendo una fotografía de su hijo Río vistiendo la indumentaria de la Selección Colombia. En su publicación, el artista paisa envió un mensaje de apoyo directo a Ryan Castro, intérprete del tema oficial que acompaña al equipo en este ciclo: “Te amamos @ryancastrro que suene ese HIMNO y que prendan la radio”.

Rio, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer Foto: @Jbalvin

La euforia por el triunfo también se vivió desde el ámbito familiar de la presentadora Cristina Hurtado y su esposo, el actor y presentador José Narváez, registraron en sus redes sociales una celebración efusiva junto a sus allegados. En las imágenes difundidas se observa a la pareja festejando activamente con vuvuzelas, cánticos y saltos, evidenciando el fervor que despierta la tricolor en los hogares colombianos.

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Por otro lado, el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio reportó el triunfo desde Italia. A través de sus redes oficiales, Cossio estará sorteando un viaje con todos los gastos pagos a Canadá para presenciar el próximo partido de octavos de final. No obstante, el influenciador enfatizó que el concurso estará limitado estrictamente a personas que ya cuenten con una visa vigente para ingresar a territorio canadiense.

Según los cronogramas oficiales, la Tricolor se enfrentará a la Selección de Suiza el próximo martes 7 de julio en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El compromiso está programado para iniciar a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), donde se disputará un cupo directo a los cuartos de final de la Copa del Mundo.