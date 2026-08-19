Con esto salió Jhon Lucumí tras ser presentado en Juventus: revuelo en Italia por sus palabras

Jhon Janer Lucumí lo deja muy claro, y causa revuelo por sus palabras: “Llego al equipo más grande de Italia”. Así lo afirmó luego de ser oficializado como nuevo jugador de la Juventus, en una operación que resultó siendo bastante mediática en las últimas semanas.

Jhon Lucumí, nuevo fichaje de Juventus hasta 2030. Foto: Juventus FC

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Lucumí, de 27 años, y que viene de brillar con la Selección Colombia en el Mundial 2026, suma un nuevo reto en su carrera. Deja atrás al Bolonia de Italia, para firmar con Juventus hasta junio de 2030.

Pero Jhon Janer no solo llenó de elogios a la Juventus por su historia. También tuvo tiempo de hablar sobre Juan Guillermo Cuadrado, colombiano que dejó huella en La Vecchia Signora, y de sus expectativas de cara a la temporada que inicia.

Jhon Lucumí: “Llego al equipo más grande de Italia”

“Estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia; estoy realmente entusiasmado. Espero adaptarme rápidamente a mis compañeros y ayudarles durante el resto de la temporada”, arrancó afirmando Lucumí en sus primeras palabras como jugador de la Juventus.

Además, el defensor colombiano afirma que tiene un alto grado de madurez por lo hecho en el pasado reciente. Luego, jugar con compañeros de primer nivel en Juventus también lo llena de emoción absoluta.

Cuando le indagaron por un jugador que le recuerde a la Juventus, respondió: “En primer lugar está Cuadrado; ha hecho un gran trabajo aquí y es una figura clave para Colombia y por su trayectoria en este equipo. Además, la Juventus ha tenido grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Los considero referentes para mí y para cualquier jugador de mi posición”.

Con Luciano Spalletti como director técnico, Jhon Lucumí y sus compañeros esperan dar otro salto de calidad que los vuelva a colocar en la élite italiana y Europea.

Por último, Jhon Janer le dejó un mensaje a la afición: “Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de ver a la afición en el Allianz Stadium y espero corresponder a todo ese cariño cuando estemos en el campo”.

La prima intervista di Jhon Lucumi da giocatore ⚪️⚫️



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¿Quién es Jhon Janer Lucumí? El fichaje top de la Juventus

Nacido en Santiago de Cali, el 26 de junio de 1998, Jhon Janer Lucumí es uno de los defensores centrales más destacados en Colombia en el último tiempo.

Surgió en Deportivo Cali, pasó por Genk de Bélgica, luego arribó al Bolonia italiano y, ahora, asume un nuevo reto con la Juventus de Turín.

Equipo colombiano se llena los bolsillos por el fichaje de Jhon Lucumí a Juventus: esta es la cifra

Se espera que pueda seguir demostrando condiciones, para que continúe aportando a la Selección Colombia.