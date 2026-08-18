DT de Juventus recibió a Jhon Lucumí y esto le dijo: se escuchó el audio de la conversación

Jhon Janer Lucumí tuvo su primer día como jugador de Juventus y se encontró con el técnico Luciano Spalletti, que será su nuevo jefe a partir de la presente temporada.

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El estratega italiano lo recibió con una sonrisa y le hizo una pregunta que da muestras de todo lo que presionaron para poder lograr el acuerdo con Bologna por 20 millones de euros. “¿Estás contento?“, le dijo Spalletti mientras se fundían en un abrazo.

Lucumí contestó afirmativamente, entre sonrisas, y continuó dando saludos al resto de la plantilla.

Juventus jugó un amistoso frente a su equipo juvenil, pero el defensor vallecaucano no estuvo convocado. De hecho, el que sí entró en la lista oficial fue el otro colombiano, Juan David Cabal, que está en plenas negociaciones para irse a reemplazar a Lucumí en el Bologna.

Jhon Lucumí, nuevo jugador de Juventus hasta 2030

En el comunicado oficial, Juventus entregó detalles sobre el contrato de Jhon Janer Lucumí y las cifras exactas que pagaron para concretar su fichaje por pedido de Luciano Spalletti.

“Juventus anuncia que ha alcanzado un acuerdo con el Bologna FC 1909 para la adquisición a título definitivo de los derechos deportivos del jugador Jhon Janer Lucumí Bonilla por un importe de 19,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios económicos, más gastos accesorios de 0,6 millones de euros.

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El comunicado añade que “se contemplan incentivos adicionales por rendimiento de hasta 2 millones de euros, sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos específicos”.

Juventus llevaba buscando el fichaje de Lucumí desde antes del Mundial 2026. La primera oferta apenas alcanzó los 16 millones de euros y fue rechazada de manera inmediata por el Bologna, que estaba cerrado a dejarlo salir.

Una vez acabó su participación con la Selección Colombia, el defensor se puso al frente de la situación y le manifestó a la dirigencia su deseo de salir. Aunque llegaron otras ofertas, la opción de Juventus siempre estuvo de primera en la lista.

Jhon Lucumi, nuevo fichaje de Juventus hasta 2030. Foto: Juventus FC

Al ver que Lucumí estaba poniendo de su parte para llegar, la Juve levantó una nueva oferta por 20 millones y se comprometió a pagar 2 más en variables relacionadas con títulos, minutos de juego y estadísticas defensivas.

A regañadientes, Bologna aceptó y permitió que el zaguero vallecaucano cumpliera su sueño de vestir la camiseta del conjunto bianconero. La firma del contrato fue por cuatro temporadas, es decir, hasta mediados del año 2030.

Jhon Lucumí tiene 28 años de edad y empezó su carrera en las divisiones menores del Deportivo Cali, club que se verá beneficiado económicamente por el mecanismo de solidaridad reglamentado por la FIFA.