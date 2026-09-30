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Barcelona, Bayern y Chelsea notifican a Linda Caicedo: resuena en Real Madrid y Europa

Las tres potencias europeas le meten presión a Linda Caicedo.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de septiembre de 2026 a las 8:49 p. m.
Linda Caicedo con el Real Madrid.
Linda Caicedo con el Real Madrid. Foto: Getty Images / Escudos

El FC Barcelona sigue avisando en la Champions League femenina y comanda la clasificación tras una nueva exhibición en la cancha, esta vez goleando 6-0 en su visita a la Roma de Italia, por la segunda fecha de la fase liga. Esto no es más que una notificación para Linda Caicedo y Real Madrid.

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En la primera fecha, el campeón defensor arrancó con triunfo holgado de 5-2 sobre el Paris FC. Pero aquella paliza lo dejó en segundo lugar de la clasificación única de 18 equipos, ya que el Lyon francés se impuso entonces con una mayor diferencia de goles al Servette (8-0).

Ahora, con seis puntos y una diferencia de +9, el Barça sube al primer puesto de la clasificación, aprovechando que el Lyon se quedó sin pólvora y no pasó del empate 0-0 en casa ante el Chelsea inglés, en el último turno del miércoles. A segunda hora (jueves), Real Madrid está obligado a sumar de a tres para no perder la pisada.

El Barça y Lyon protagonizaron la última final europea, ganada en mayo por el monarca español, que se ha llevado cuatro de las últimas seis Champions femeninas. Mucha más presión para Linda Caicedo, quien ya es una figura del equipo blanco y una de las capitanas.

Linda Caicedo en la Champions League
Linda Caicedo en la Champions League Foto: UEFA via Getty Images

En su triunfo en la capital italiana, la noruega Caroline Graham Hansen (19′ y 60′) y Claudia Pina (53′ y 75′) firmaron sendos dobletes, mientras que los otros tantos azulgranas fueron uno en contra de Shukurat Oladipo (39′) y el definitivo de la polaca Ewa Pajor (85′).

Bayern y Chelsea también avisan

La triple Balón de Oro, Aitana Bonmatí, fue suplente en Roma y entró en juego en la última media hora, sin llegar a anotar. La mediocampista reapareció el fin de semana tras una lesión que la marginó tres meses de los campos.

Por su parte, el Arsenal inglés, ganador del torneo europeo en 2007 y 2025, desperdició dos goles de ventaja y terminó empatando 2-2 en su visita al Paris FC.

En el choque estelar del día, Lyon y Chelsea, dos teóricos aspirantes al título, empataron 0-0 en suelo francés y los dos quedan también con cuatro puntos. Por su parte, el Bayern Múnich no titubeó y goleó 3-0 al Benfica de Portugal en Lisboa, para quedar en el top 3 de forma parcial.

Club PJ G E P GF GC DG Pts
FCBBarcelona
 220011296
OLOL Lyonnes
 21108084
FCBBayern de Múnich
 21105234
ARSArsenal
 21103214
CHEChelsea
 21101014
JUVJuventus de Turín
 21014223
INTInter de Milán
 11001013
SCPSport Lisboa e Benfica
 210124-23
MCIMan City
 10102201
PSGParis Saint-Germain
 10101101
RMAReal Madrid C.F.
 10101101
OHLOud-Heverlee Leuven
 10100001
PFCParis Football Club
 201147-31
ROMAssociazione Sportiva Roma
 201106-61
AUTAustria Wien
 100101-10
HBKHB Køge
 100101-10
BKHBK Häcken
 200204-40
SFCServette FC Chênois
 100108-80

Real Madrid tendrá un durísimo reto contra el Manchester City en el Reino Unido (jueves, 2:00 p.m.).