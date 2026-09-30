Barcelona, Bayern y Chelsea notifican a Linda Caicedo: resuena en Real Madrid y Europa

El FC Barcelona sigue avisando en la Champions League femenina y comanda la clasificación tras una nueva exhibición en la cancha, esta vez goleando 6-0 en su visita a la Roma de Italia, por la segunda fecha de la fase liga. Esto no es más que una notificación para Linda Caicedo y Real Madrid.

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En la primera fecha, el campeón defensor arrancó con triunfo holgado de 5-2 sobre el Paris FC. Pero aquella paliza lo dejó en segundo lugar de la clasificación única de 18 equipos, ya que el Lyon francés se impuso entonces con una mayor diferencia de goles al Servette (8-0).

Ahora, con seis puntos y una diferencia de +9, el Barça sube al primer puesto de la clasificación, aprovechando que el Lyon se quedó sin pólvora y no pasó del empate 0-0 en casa ante el Chelsea inglés, en el último turno del miércoles. A segunda hora (jueves), Real Madrid está obligado a sumar de a tres para no perder la pisada.

El Barça y Lyon protagonizaron la última final europea, ganada en mayo por el monarca español, que se ha llevado cuatro de las últimas seis Champions femeninas. Mucha más presión para Linda Caicedo, quien ya es una figura del equipo blanco y una de las capitanas.

Linda Caicedo en la Champions League Foto: UEFA via Getty Images

En su triunfo en la capital italiana, la noruega Caroline Graham Hansen (19′ y 60′) y Claudia Pina (53′ y 75′) firmaron sendos dobletes, mientras que los otros tantos azulgranas fueron uno en contra de Shukurat Oladipo (39′) y el definitivo de la polaca Ewa Pajor (85′).

Bayern y Chelsea también avisan

La triple Balón de Oro, Aitana Bonmatí, fue suplente en Roma y entró en juego en la última media hora, sin llegar a anotar. La mediocampista reapareció el fin de semana tras una lesión que la marginó tres meses de los campos.

Por su parte, el Arsenal inglés, ganador del torneo europeo en 2007 y 2025, desperdició dos goles de ventaja y terminó empatando 2-2 en su visita al Paris FC.

En el choque estelar del día, Lyon y Chelsea, dos teóricos aspirantes al título, empataron 0-0 en suelo francés y los dos quedan también con cuatro puntos. Por su parte, el Bayern Múnich no titubeó y goleó 3-0 al Benfica de Portugal en Lisboa, para quedar en el top 3 de forma parcial.

Club PJ G E P GF GC DG Pts FCB Barcelona 2 2 0 0 11 2 9 6 OL OL Lyonnes 2 1 1 0 8 0 8 4 FCB Bayern de Múnich 2 1 1 0 5 2 3 4 ARS Arsenal 2 1 1 0 3 2 1 4 CHE Chelsea 2 1 1 0 1 0 1 4 JUV Juventus de Turín 2 1 0 1 4 2 2 3 INT Inter de Milán 1 1 0 0 1 0 1 3 SCP Sport Lisboa e Benfica 2 1 0 1 2 4 -2 3 MCI Man City 1 0 1 0 2 2 0 1 PSG Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1 1 0 1 RMA Real Madrid C.F. 1 0 1 0 1 1 0 1 OHL Oud-Heverlee Leuven 1 0 1 0 0 0 0 1 PFC Paris Football Club 2 0 1 1 4 7 -3 1 ROM Associazione Sportiva Roma 2 0 1 1 0 6 -6 1 AUT Austria Wien 1 0 0 1 0 1 -1 0 HBK HB Køge 1 0 0 1 0 1 -1 0 BKH BK Häcken 2 0 0 2 0 4 -4 0 SFC Servette FC Chênois 1 0 0 1 0 8 -8 0

Real Madrid tendrá un durísimo reto contra el Manchester City en el Reino Unido (jueves, 2:00 p.m.).