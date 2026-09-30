James Rodríguez fue titular y capitán en el partido de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla que se juega en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, que es válido por la tercera fecha de la Liga Betplay y estaba aplazado. Un partidazo, con pinta de clásico, que se reedita tras la final del semestre pasado que dejó al conjunto ‘Tiburón’ como el actual campeón.

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Había expectativa por lo que pudiera mostrar Junior de Barranquilla en su afán por remontar en la tabla de posiciones y alcanzar lo que se ve como una milagrosa clasificación a cuadrangulares semifinales, pero las cosas no salieron bien en el primer tiempo.

Dos goles de Atlético Nacional parecen que liquidan al Junior, que pelea por al menos empatar y llevarse un punto de Medellín tras un gol de Guillermo Paiva antes del entretiempo para dejar el 2-1 en el marcador. Esas anotaciones del club verdolaga tienen el sello de James Rodríguez, quien demuestra que su zurda aún tiene magia.

El toque preciso de pelota de James Rodríguez marcó la diferencia y contó con el botín perfecto de sus compañeros, Andrés Sarmiento y Andrés Román, quienes no fallaron tras la fantasía del 10. Eso sí, ambos clubes dejan ver muchas fallas defensivas.

¡ASISTENCIA MÁGICA DE JAMES RODRÍGUEZ Y GOLAZO DE ANDRÉS ROMÁN! @nacionaloficial pone el 2-0 ante Junior. #LALIGAxWIN 🟢⚽🔥🤩 pic.twitter.com/VbjMJlcPLZ — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

Dos pinceladas de su zurda mágica fueron suficientes para abrir el marcador y anotar el segundo. El primer tanto cayó al minuto 8, cortesía de Andrés Sarmiento, quien tuvo que retirarse de la cancha por lesión en la segunda parte. Tras el cobro de tiro de esquina de James, el volante estuvo atento para captar el rebote.

Luego, al 17′, Junior cometió el grave error de dejar libre a James, quien tuvo todo el tiempo para mirar hacia el ataque y abrir la cancha con un preciso pase para que Andrés Román se vistiera de delantero, controlara y rematara con potencia tras entrar al área.

James parece ser suficiente

De esta manera, James deja su huella de imprescindible en Atlético Nacional. Su magnífica ejecución en pelotas quietas puede ser el revulsivo que Nacional necesita, además de sus movimientos por el interior, que con espacios puede ser letal y habilitar a sus compañeros, tal como pasó con Andrés Román, quien no desaprovechó su avance por la banda.

James contra Nacional Foto: David Jara García

Con este marcador, Atlético Nacional aumenta su diferencia en la reclasificación y se encamina a asegurar el cupo a Copa Libertadores 2027. En la Liga BetPlay, ya es segundo y se aproxima a la clasificación a los cuadrangulares.