Karol G recibió propuesta de matrimonio y así reaccionó: quedó en video

Karol G protagonizó un inesperado momento durante uno de sus más recientes conciertos, luego de leer el mensaje que llevaba estampado en la camiseta de uno de los asistentes. La situación ocurrió mientras interactuaba con el público y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

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Entre la multitud, la artista identificó a un hombre que llevaba una camiseta con la frase “Will you marry me?”, que en español significa “¿Te quieres casar conmigo?”. El mensaje provocó la reacción de los miles de personas que asistieron al evento en Los Ángeles y también generó comentarios en redes sociales.

Karol G no pasó por alto la particular propuesta y decidió responderle al fanático. La cantante, entre risas, dejó claro que por ahora no contempla casarse, aunque agradeció el gesto y reconoció que el mensaje logró sorprenderla.

“Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Muchas gracias”, dijo.

Karol G se llevó una sorpresa en su concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: Getty Images

El hombre también había incluido en su camiseta un mensaje en el que hacía referencia a su estado sentimental, asegurando que está soltero y disponible. Ante esto, Karol G decidió responderle directamente. “En el momento estoy soltera, pero no disponible. De pronto en un futuro. ¿Te parece?”, dijo.

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La respuesta de Karol G provocó risas y reacciones entre los asistentes, quienes siguieron con atención el intercambio entre la artista y el hombre. El momento posteriormente fue compartido en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la espontaneidad de la cantante al responder a la propuesta.

Aunque se trató de una interacción breve durante su presentación en la ciudad, el momento se convirtió en uno de los episodios que más comentarios generaron entre los seguidores de Karol G en las últimas semanas.