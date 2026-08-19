Hernán Orjuela tiró ácida pulla a Petro y habló de decisión que tomó Shakira tras la tragedia por terremoto: “¿También solicitará?"

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió al país este lunes en su primera alocución presidencial, centrando parte de su intervención en la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. Durante su mensaje, explicó algunas de las acciones que se desarrollan para atender a las comunidades afectadas y presentó los lineamientos iniciales del plan de reconstrucción para las zonas con mayores daños.

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La intervención del mandatario generó comentarios desde distintos sectores políticos y sociales. Entre las reacciones destacó la del expresidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado públicamente la respuesta del nuevo Gobierno frente a la emergencia y las decisiones adoptadas para atender las consecuencias del movimiento telúrico.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana del terremoto”, escribió Petro en su publicación.

Ante esto, Hernán Orjuela tomó la palabra y arremetió contra el exmandatario, cuestionándolo por la replica que pidió. El presentador indicó que si Petro haría lo mismo con Shakira, teniendo en cuenta que quiso visitar Colombia y tomar acciones para ayudar a la infancia afectada tras el terremoto.

El famoso utilizó su cuenta de X y ubicó el mensaje, etiquetando el perfil oficial de la barranquillera. Allí reclamó a Gustavo Petro, buscando saber si también replicaría estos gestos de la cantante con el país.

“¿El expresidente Petro también solicitará ‘réplica’ de la actuación de Shakira en Chocó y otras zonas?“, escribió en el post.

De igual manera, habló sobre las decisiones de Shakira, elogiándola por la forma en la que manejó todo, lejos de la fama y figurar en medios.

“Una verdadera rockstar es nuestra Shakira, que sin tanto bombo ni bulla, actúa por los damnificados en Colombia con hechos palpables y sin demagogias. Gracias por darnos tanto desde que naciste para triunfar”.