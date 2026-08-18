Él es Howard Buffett, el multimillonario que apareció junto a Shakira en su viaje a Quibdó

Shakira llegó este 17 de agosto a Quibdó, Chocó, para conocer de cerca algunas de las zonas y comunidades afectadas por el fuerte terremoto. Durante su recorrido, la artista habló con medios de comunicación sobre el impacto que le produjo encontrar instituciones educativas y poblaciones golpeadas por la emergencia.

“Aquí estoy, Colombia, no voy a parar”: Shakira anunció, desde Quibdó, millonaria ayuda para la reconstrucción del Chocó

La visita tuvo también un significado especial para la cantante, debido al trabajo que su fundación Pies Descalzos ha desarrollado en el departamento durante los últimos 22 años. En esta oportunidad, Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, con quien anunció nuevos recursos y proyectos destinados a contribuir con la recuperación de la región.

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con la educación. La barranquillera consideró que la atención al Chocó no debe disminuir una vez termine la emergencia y destacó la importancia de garantizar el pronto regreso de los niños y jóvenes a las aulas.

Para Shakira, la reconstrucción del departamento debe mirar más allá de la recuperación de los daños materiales. La artista planteó que fortalecer las escuelas y asegurar la continuidad de los procesos educativos será fundamental para ayudar a las comunidades a recuperar la estabilidad y construir nuevas oportunidades de futuro.

“Realmente no hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viendo, para tanto dolor, para reparar el dolor, pero lo que sí sé es que hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio”, dijo inicialmente.

¿Quién es Howard Buffett?

Howard Buffett nació en 1954 y es conocido como el presidente y director ejecutivo de Howard G. Buffett Foundation, la cual es una organización que fue lanzada y creada en 1999. Sus ingresos y recursos se basan en la seguridad alimentaria, la lucha social en contra de la trata de personas y el manejo.

Es un empresario, agricultor y fotógrafo estadounidense, el cual es conocido por ser hijo e integrante de la familia de Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes. De igual manera, es filántropo y conservacionista, el cual logró construir un fuerte camino internacional.

Este hombre, a diferencia de lo que muchos creen, enfocó su carrera en trabajos con personas y zonas golpeadas por la pobreza y los conflictos. Ha sido reconocido por su trabajo en Estados Unidos, ocupando un lugar en juntas directivas de Coca-Cola, Archer Daniels Midland y Berkshire Hathaway.

Su papel dentro del proyecto de Shakira en Colombia tras los terremotos apunta a que se enfocará en el rol que lleva su fundación para manejos de programas relacionados con Acuerdos de Paz de 2016, llevando desarrollo de productos rurales y control de daños sociales.

Buffett ha estado vinculado a la construcción de grandes colegios en Colombia de la mano de la Fundación Pies Descalzos, la cual pertenece a Shakira.