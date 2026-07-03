Charlando con los Ghetto Kids: la inspiradora historia de los niños del orfanato elegidos por Shakira para la clausura del Mundial 2026

Lo de aquel día resultó premonitorio. Al ritmo de varias canciones, una de Shakira, los Triplets Ghetto Kids hacían historia. Desde ese día, su ya creciente popularidad se disparó y, tres años después, fue la misma barranquillera quien los llamó a bailar con ella. Y nada y más y nada menos que en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 de la Fifa.

Aquel 15 de abril de 2023, los Ghetto Kids bailaron en Britain’s Got Talent, el famoso concurso de talentos creado por el productor musical británico Simon Cowel, mundialmente conocido como uno de los jurados más exigentes de este reconocido formato. En medio de la presentación, el coreógrafo italiano Bruno Tonioli quedó tan asombrado con el baile de los niños que presionó el Golden Buzzer —o Botón Dorado— situación que nunca se había vivido durante las 15 temporadas anteriores del programa. Con su presentación aún en marcha, la presión sobre el botón les permitió avanzar a instancias definitivas de manera inmediata.

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La presentación de los Triplets Ghetto Kids en Britain’s Got Talent, en 2023:

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Ghetto Kids Crédito: Chris Cornejo

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Tres años después de aquel hecho, los Triplets Ghetto Kids adquirieron una fama sin igual, aunque no ganaron el concurso. Sus videos subidos a Instagram, YouTube, Facebook y TikTok se extendieron por el mundo como un fenómeno mediático. Shakira vio su talento y sin dudarlo los invitó a bailar con ella en la ceremonia de clausura del Mundial United 2026 el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En un video, el 19 de mayo de 2026, Shakira indicó que estaba observando coreografías improvisadas de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026, interpretada por ella y Burna Boy, y por ello invitó a los niños a sumarse a la ceremonia.

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Esta fue su invitación:

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El júbilo de los niños reaccionando a la invitación de la estrella barranquillera también estalló las redes sociales y llenó de gracia a millones de personas.

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Aquí, algunas de sus reacciones:

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Desde entonces, se han conocido imágenes de Shakira ya reunida con los Ghetto Kids, antes de la final, incluido el video oficial de Dai Dai en el que parecen bailando junto a la artista barranquillera por unos cuantos segundos.

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En otro video, Shakira y los Ghetto Kids aparecieron con ropa informal bailando la canción mundialista, anticipando posibles ensayos de cara a la ceremonia de clausura.

¿Quiénes son ellos? Para un desapercibido navegando en redes sociales, se trata de niños con un talento admirable. Son tan famosos como los Masaka Kids Africana, otro grupo de niños de un orfanato de Uganda que también bailan y siguen los mismos propósitos.

Sin embargo, más allá de su exposición mediática, detrás de sí hay una historia de mucho sacrificio, pobreza, amor, necesidades; un contraste de situaciones vividas en un orfanato ubicado en un país que lucha contra el ébola y las adversidades sociales.

SEMANA se comunicó con los responsables de Triplets Ghetto Kids. Procedentes de Katwe, en Kampala (Uganda), se trata de niños mayoritariamente huérfanos, con múltiples necesidades básicas. Nacieron como organización en 2007, cuando Dauda Kavuma, su fundador y conocido coloquialmente como ‘Papá’, se dio a la tarea de buscar ayuda para los niños de su comunidad. Kavuma empezó a llevar a los menores a un hogar humilde y, poco a poco, quedó ocupada. De forma natural, notó que los niños bailaban de forma increíble, y se divertían, sin saber aún que tenían en su talento la fuente de su progreso.

En 2013 se constituyó legalmente como una organización no gubernamental y, tras tocar todas las puertas posibles en busca de ayuda para sus niños, los Triplets Ghetto Kids fueron invitados en 2014 por el cantante ugandés Eddy Kenzo a participar en el video de su canción Sitya Loss.

El video se extendió por plataformas digitales y gran parte de África se enteró de la existencia de los menores. Aparte, una tragedia terminó dándoles una solidaridad más amplia: Alex Ssempijja, uno de los niños que participó en dicho video, se cayó de una bicicleta y falleció.

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Los Triplets Ghetto Kids en Sitya Loss:

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“Por favor disculpa la demora en responder”, atinó a decirle a SEMANA Dauda Kavuma, dando cuenta de su humildad pese a que ya se convirtió en una celebridad, en un representante de un grupo musical muy reconocido y dado que fueron varios los intentos para lograr la comunicación.

Kavuma refirió en varios momentos a voceros de la famosa fundación y grupo de baile infantil de Uganda para responder a las inquietudes. “Ahora cuidamos a 60 niños en la Organización Ghetto Kids con edades comprendidas entre tres y 18 años. Tenemos niños que no bailan. Tenemos 20 artistas bailarines en este momento", explicó, al aclarar un mito según el cual todos los menores por él protegidos cuentan con el talento nato al baile.

Entre sus bailarines habituales está Segirinya Madwanah, de 15 años de edad; Ashley Kavuma, de 15 años; Muyanja Akram, de 16 años y Kapeera, a quien presentaron en video en marzo de 2026. Hay más, pero ellos han adquirido notoriedad. Han pasado por el grupo, ya siendo hoy mayores de edad, Patricia Nabakooza, Fred Tumwesigye, Hassan Kavuma Wassawa, Bashir Lubega e Isaac Tumusiime, entre otros jóvenes.

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Galeria fotos de la semana

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“Estamos utilizando la danza para cubrir las necesidades básicas de todos los niños de la fundación a través de donaciones de personas generosas y de los videos de YouTube que subimos”, agregó al explicar cómo, a pesar de que son altamente mediáticos en Instagram, YouTube y TikTok, ellos ven beneficios económicos por una sola plataforma.

“Únicamente recibimos apoyo financiero de YouTube cuando subimos videos. No podemos monetizar en nuestro país por TikTok e Instagram. Les solicitamos amablemente a nuestros fanáticos que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, compartiendo nuestros videos y donándonos porque necesitamos ayuda con los útiles y las tarifas escolares”, añadió.

En Uganda no existe infraestructura tecnológica suficiente para que videos publicados en Instagram o en TikTok moneticen. Regulaciones bancarias en el país han contrastado con las políticas de estas plataformas y de ahí que las oportunidades de ingreso se vean limitadas.

En el caso de Instagram, en Uganda no está habilitado el pago directo de bonificación por visualizaciones en reels o insignias. Respecto a TikTok, el pago por dichas visualizaciones no está disponible para ningún país de África Oriental.

Si bien existen fórmulas para simular estar conectado y subiendo videos desde otro país, en este caso la fundación no cuenta con un soporte adecuado y por eso traslada a YouTube sus esperanzas de obtener ingresos económicos.

“Kavuma Dauda es el Fundador, tutor legal de la Organización nacida en Kampala, Uganda, y él mismo es huérfano y es maestro de profesión", dijo uno de sus voceros, sin dar su nombre. Su nombre, Triplets Guetto Kids, deriva de su traducción: ‘Niños del Gueto’, para significar que provienen de una zona marginal. En cuanto a Triplets, respondió dicho vocero: “Trillizos, que para nosotros significa la unión de música, danza y teatro”.

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Ghetto Kids Crédito: Chris Cornejo

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SEMANA le consultó a Namata Esther, reconocida internacionalmente como coreógrafa de los niños, por el talento de ellos para bailar. Ella prefirió que el Ghetto Kids Management, como se le conoce al ya existente equipo de comunicaciones, respondiera a esa pregunta. Al margen de rehusar responder si ella está detrás de su éxito, publicó una foto junto a Shakira.

“Coreografiar a Ghetto Kids para la canción oficial de la Copa Mundial de la Fifa, Dai Dai, fue sin duda uno de los momentos más destacados de mi carrera. Conocer y compartir este momento con Shakira fue un sueño hecho realidad, pero ver a Ghetto Kids brillar en una plataforma global fue aún más gratificante. Gracias manager Dauda Kavuma por confiar en mí y ser parte de este increíble proyecto”, señaló.

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Ahora bien, desde el Ghetto Kids Management, le dijeron a SEMANA que aunque preparan rutinas, coreografías y danzas especiales, también es verdad que poseen un talento natural que hace muy fácil el trabajo de los docentes o les permite sacar rutinas de forma improvisada y con una calidad absoluta. “Algunas veces contratamos coreógrafos para las actuaciones, pero para los videos de baile, la mayoría de ellos son movimientos de baile naturales de los niños".

Su talento, de hecho, les ha permitido un crecimiento profesional. “Tenemos niños de la primera generación de artistas, que actuaron en el video Unforgettable, de French Montana, que ahora están en la universidad estudiando y trabajando”, agregó Kavuma.

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Unforgettable, de French Montana:

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En cuanto a la presentación junto a Shakira, y lo que puedan anticipar con miras a la clausura del Mundial 2026, los Triplets Ghetto Kids dieron datos de las imágenes que se han conocido: “Las fotografías y videos fueron grabados en Miami, Estados Unidos”.

¿Cuántos niños de Ghetto Kids bailarán con Shakira en la final del Mundial 2026? “Serán 8”, atinaron a responder, sin dar más detalles.

Finalmente, la pregunta obligada. ¿Qué saben los Ghetto Kids de Colombia? “Colombia es un país hermoso y amamos a la gente de allí, especialmente a Shakira. ¡Te amamos, Colombia, y gracias por amar nuestros videos en todas partes. Esperamos visitarte pronto!”.

aricot@semana.com

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