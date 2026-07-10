James Rodríguez volvió a acaparar la atención durante el Mundial de 2026, consolidándose como uno de los referentes de la Selección Colombia gracias a su liderazgo dentro del campo y a la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera. Como capitán de la Tricolor, el volante fue uno de los protagonistas del torneo y despertó el interés de aficionados y medios de comunicación.

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Además de su desempeño deportivo, el futbolista también ha dado de qué hablar por aspectos relacionados con su vida personal. Entre ellos, su relación sentimental con Luisa Duque, quien ha acompañado al equipo nacional en cada uno de sus compromisos y se ha convertido en una de las figuras más comentadas entre los seguidores de la selección.

La creadora de contenido ha asistido a los partidos junto a los familiares de James Rodríguez, donde también ha llamado la atención por los atuendos que ha lucido durante el certamen. Sus publicaciones en redes sociales suelen generar miles de reacciones, tanto por su estilo como por los momentos que comparte durante el Mundial.

Aunque su relación ha tomado mayor notoriedad en los últimos meses, Luisa Duque ha estado presente desde hace tiempo en distintas etapas de la carrera del mediocampista. Paralelamente, ha fortalecido su presencia en plataformas digitales, donde reúne una amplia comunidad de seguidores interesados en su contenido sobre viajes, moda, estilo de vida y experiencias personales.

Recientemente, tras la derrota de Colombia contra Suiza, las miradas se posaron en un tierno video que publicó la empresaria, donde mostraba la interacción con Samuel Rodríguez, el hijo menor de James.

Luisa Duque subió un clip en un avión, plasmando cómo jugaba con el pequeño en pleno viaje que realizaban. El niño iba pegándole stickers en la frente, mientras ella lo observaba y se dejaba hacer esto.

Luisa Duque y Samuel Rodríguez, hijo de James Foto: Instagram @luisamariaduque11

Luisa Duque y Samuel Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11

Este instante despertó toda clase de reacciones, dejando en evidencia los espacios que compartía toda la familia del jugador con la modelo, la cual ha reflejado el gran cariño que se tiene con los integrantes del núcleo.