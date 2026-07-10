José Gaviria habló sobre situación en Colombia tras llamado a la desobediencia civil: “Como no pudimos, hagamos pataleta”

Durante una declaración pública ofrecida el pasado 30 de junio, el excandidato presidencial Iván Cepeda reiteró sus cuestionamientos contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella. En esa intervención insistió en que la ciudadanía estadounidense del mandatario sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia.

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Además de referirse a ese tema, días atrás, Cepeda planteó interrogantes sobre la relación de De La Espriella con Estados Unidos e incluso mencionó una eventual cercanía con la DEA. También solicitó que cesen las actuaciones judiciales contra Gustavo Petro y manifestó su rechazo a cualquier intento de extraditar al exmandatario.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla, prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, expresó.

El dirigente agregó en ese momento que, si esas peticiones no eran atendidas, impulsará acciones de desobediencia civil pacífica y aseguró que no reconocerá la autoridad del nuevo jefe de Estado. Asimismo, invitó a sus simpatizantes a desconocer, de manera pacífica, las decisiones que, según su criterio, emanen de un presidente que no actúe en defensa de la soberanía nacional y la Constitución.

Las declaraciones provocaron diversas reacciones en el escenario político y en las redes sociales. Uno de los que respondió fue el productor José Gaviria, reconocido simpatizante de Abelardo De La Espriella, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar la postura del dirigente de izquierda tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.

En su publicación, criticó que Cepeda pretendiera fijar condiciones y hacer llamados de ese tipo después de la decisión tomada por los colombianos en las urnas el pasado 21 de junio.

No obstante, días después de lo ocurrido, José Gaviria volvió a ser foco de reacciones por un mensaje que subió a su cuenta de X, en el que se refirió a la actitud que tenían algunas personas de la oposición, de quienes indicó que no sabían ejercer este papel político.

“Buenos días a los que sabemos que hacer oposición no es hacer activismo universitario”, escribió en la publicación.

Con ese mensaje, expresó que estos comportamientos solo mostraban la debilidad de los argumentos para irse en contra del futuro gobierno, al responder con decisiones inesperadas e innecesarias.

“De nuevo un llamado a desobedecer que solo expone incapacidad y debilidad en el argumento… Como no pudimos, hagamos pataleta, que no importa con lo que acabemos…“, dijo.