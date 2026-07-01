José Gaviria cuestionó llamado de Iván Cepeda a Abelardo De La Espriella sobre el tema con Petro: “¿El perdedor es quien pone las reglas?”

Durante una rueda de prensa realizada este martes 30 de junio, el excandidato presidencial Iván Cepeda volvió a cuestionar la nacionalidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, e insistió en que su ciudadanía estadounidense sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia.

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En su intervención, Cepeda también puso sobre la mesa la relación de De La Espriella con Estados Unidos y se preguntó públicamente si el mandatario electo tiene vínculos como agente o colaborador de la DEA. Además, pidió que cesen las acciones judiciales contra Gustavo Petro y rechazó cualquier posibilidad de que el exmandatario sea extraditado.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla, prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó.

El dirigente político advirtió que, si sus solicitudes no son atendidas, promoverá acciones de desobediencia civil pacífica y aseguró que no reconocerá la autoridad del nuevo presidente. Asimismo, invitó a sus seguidores a desconocer, por vías pacíficas, las decisiones que, a su juicio, provengan de un mandatario que no garantice la defensa de la soberanía y de la Constitución colombiana.

Uno de los que se pronunció al respecto fue José Gaviria, simpatizante de Abelardo De La Espriella, quien no dudó en reprochar la actitud de Iván Cepeda tras perder las elecciones de 2026.

El productor compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió al pronunciamiento del representante de la izquierda colombiana, a quien cuestionó por “poner las reglas” y hacer llamados puntuales tras lo ocurrido en las urnas el pasado 21 de junio.

“¿En qué universo es el perdedor quien pone las reglas…? Si el candidato vencido llega a incitar a rebelarse ante la ley, la ley misma tiene los instrumentos para poner en orden”, indicó en un mensaje.

“Llevan años corriendo la línea… Llegó el Gobierno que la sabrá mantener“, aseguró.