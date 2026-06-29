Jose Gaviria reaccionó al anuncio de Abelardo De La Espriella sobre Rodrigo Lara como ministro: “Eso me marcó”

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó que el exsenador Rodrigo Lara Restrepo será el nuevo ministro del Interior de su gobierno, el primer nombre anunciado para integrar su gabinete.

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El mandatario aseguró que esta designación representa el inicio de una nueva etapa para el país.

“Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, expresó.

De La Espriella destacó la trayectoria de Lara Restrepo, a quien describió como emprendedor, abogado, docente universitario y exsenador de la República.

Además, recordó su paso por la Presidencia de la Cámara de Representantes y su labor como zar anticorrupción, resaltando que “nunca abandonó lo que más ama”.

Ante este anuncio, varias personas reaccionaron en redes sociales, y calificaron este nombramiento como una buena elección.

Entre ellas estuvo José Gaviria, quien ha demostrado su respaldo a Abelardo De La Espriella desde que era candidato.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el exjurado de Factor X habló de Lara, y recordó un capítulo de su pasado, el cual estaba relacionado con su padre.

José Gaviria, al referirse a un clip de Francia Márquez, señaló que compartieron con Rodrigo Lara Bonilla un día antes de su muerte, por lo que aseguró sentirse emocionado al ver al hijo del político llegando al equipo del presidente electo.

“Mi papá quería mucho a Rodrigo papá. Estuvimos con él el día antes de su muerte. Eso me marcó. Hoy, Rodrigo hijo, es ministro de la Patria Milagro”, escribió.

“Somos muchos los que lo celebramos esa acertada decisión! Gana la vida y gana Colombia. Felicitaciones, Rodrigo Lara!”, agregó.