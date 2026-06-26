El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que el exsenador Rodrigo Lara será su ministro del Interior.

“Lo salvé y me salvó”: padre de Abelardo De La Espriella reveló, en medio de lágrimas, un episodio con su hijo; dijo que ambos viven de milagro

“Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, anunció el presidente electo.

Según destacó De La Espriella sobre Lara, se trata de un emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. “El que nunca abandonó lo que más ama”, dijo el presidente electo.

“El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”, agregó el abogado.

En desarrollo...