El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que el exsenador Rodrigo Lara será su ministro del Interior.
“Rodrigo Lara Restrepo, Ministro del Interior de la Patria Milagro. Nunca más transacciones. Nunca más pactos ocultos. Nunca más corrupción. Bienvenidos a la era de la armonía, la transparencia y las grandes reformas sociales”, anunció el presidente electo.
El que NUNCA abandonó lo que más ama.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 26, 2026
Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción.
El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria; el que NUNCA… pic.twitter.com/K2QYhpjvV7
Según destacó De La Espriella sobre Lara, se trata de un emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. “El que nunca abandonó lo que más ama”, dijo el presidente electo.
“El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”, agregó el abogado.
En desarrollo...