“Nos estamos jugando el futuro de Colombia”: Rodrigo Lara invitó a los colombianos a votar masivamente este domingo

A las 8:00 de la mañana de este domingo abren las urnas para la elección del nuevo presidente de Colombia, que saldrá del ganador de la segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Esta es una elección entre dos modelos de país”, Rodrigo Lara habla de la elección entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Desde diferentes sectores le han hecho la invitación a los colombianos para que acudan desde temprano a ejercer su derecho al voto y participen de la jornada democrática que terminará con la elección del nuevo jefe de Estado.

Entre esas invitaciones esta la del excongresista Rodrigo Lara, quien compartió una breve reflexión sobre la jornada electoral que se desarrollará en las próximas hora en el país y la cual definirá el futuro de Colombia.

“Queridos compatriotas, respetuosamente les digo, cada voto cuenta, hay que salir a votar masivamente mañana, porque se trata de derrotar juntos al gobierno Petro, a las organizaciones armadas del narcotráfico y del microtráfico, se trata de derrotar a la corrupción de la compra de votos”, señaló el exsenador.

“El pueblo colombiano tiene que movilizarse masivamente y todos tenemos que salir a votar mañana, porque cada voto cuenta. Miren, esta no es una elección normal”, insistió Lara, al explicar que se está enfrentando a una “a la versión más radical de la izquierda”, haciendo referencia a Cepeda.

“Él es una persona que proviene del ala más radical, es decir, la que tiene origen en el Partido Comunista. Por eso es que quieren cambiar la Constitución... el estado de derecho, la separación de poderes para un candidato comunista son obstáculos para realizar sus propósitos”, dijo.

“Nos estamos jugando el futuro de Colombia, el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de las familias y el futuro de la juventud, porque si hay un sector que ha sido traicionado por este gobierno, ha sido la juventud”, manifestó el excongresista en su video.