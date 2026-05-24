Juliana Habib se convirtió en uno de los rostros más comentados de la televisión nacional, debido a su trabajo en diferentes medios colombianos, donde muestra su preparación, su talento, su versatilidad y su belleza.

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En el presente, la comunicadora brilla como integrante de Noticias RCN, puesto que ha conservado por varios años. El estilo que ha plasmado para presentar las noticias y los segmentos atrapó a los televidentes, quienes se sumaron a sus seguidores en redes sociales para conocerla más.

Por tal motivo, los curiosos se percataron que Juliana Habib estaba estrenando nuevo amor, y se trataba de un comentado rostro en las plataformas digitales. Según las imágenes que publicó la famosa, se dio una oportunidad sentimental con Ricky Álvarez, hermano de Daniella Álvarez, con quien se mostró emocionada y feliz.

Ambos lucen amorosos y cercanos en varios contenidos, reflejando que su unión ya era algo oficial y de tiempo, pues habían compartido en reuniones familiares y espacios privados con la exreina de belleza.

Ricky Álvarez es conocido en los medios por su trabajo en formatos de entretenimiento, tal y como fue el caso del Desafío Súper Humanos y Guerreros, donde también compartió con figuras como Claudia Castro, Cuca Caicedo, Marlon Solórzano, Tebi Bernal, Melissa Gate, entre otros.

Al abrirse paso, Ricardo Álvarez cautivó con sus historias, videos y fotos, donde mostraba el tipo de vida fitness que llevaba, mientras compartía con su hermana tras la situación que la golpeó y le hizo perder una pierna. Al ser tan unido a su familia, los elogios y comentarios llovieron en su perfil de Instagram, donde suma miles de seguidores.

¿Quién es Juliana Habib?

Juliana Habib es comunicadora social y periodista, y se dio a conocer tras participar en el Concurso Nacional de la Belleza, quedando en el grupo de las diez más lindas de Colombia. Con su estilo e imagen, representó al país en Miss Charm, realizado en Vietnam, y ocupó el lugar seis de la competencia.

Allí se abrió pasó, dejó los certámenes y se dio una oportunidad como presentadora, mostrándose muy talentosa ante cámaras. Sus apariciones le permitieron ser parte también de La FM, donde es integrante del grupo de locutores.