Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

Daniela Álvarez, una de las presentadoras y modelos más reconocidas del país, reveló una extraña vivencia en una reciente entrevista; hace algunos años, durante una de sus visitas a la isla de San Andrés, tuvo un encuentro directo con lo que asegura fue un ser extraterrestre. Un episodio que sigue vivo en su memoria hasta el día de hoy.

“Es algo de lo que no hablo, porque sé que muchas personas me titularían de loca, literal. Yo, cuando tenía 15 años, estaba en San Andrés y yo vi, con mis propios ojos, un alien”, dijo frente a las cámaras de Boom TV.

La exreina de belleza aseguró haber tenido contacto con un extraterrestre. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En medio de su relato reveló detalles de la apariencia de este ser y confesó que fue un momento que le generó cierta intriga y nerviosismo, pues no supo cómo reaccionar ante la situación que estaba presenciando.

“Era como lo que dibujan, la cara así (forma ovalada y extendida), los ojos grandes, eran color amarillo. No me había tomado nada porque nunca he tomado nada en mi vida. Yo estaba en casa de una amiga, que se llama Laura Archibald, con la que todos la conocen; venía bajando las escaleras para hacerme un Milo en la cocina y yo vi un alien en una hamaca”, manifestó.

Por otro lado, dejó en claro que el ser que habría visto no le causó ningún tipo de daño y, por el contrario, habría tenido una buena actitud.

“Me miró de una manera muy amigable, muy sonriente, fue muy bueno conmigo”, dijo.

Daniela Álvarez relacionó su conexión con los extraterrestres con la amputación de la pierna

Uno de los momentos que más llamaron la atención de la conversación con los conductores del programa de entretenimiento fue en el que la exseñorita Colombia 2011-2012 hizo una relación entre el momento en el que vio al extraterrestre con la isquemia muscular que le generó la pérdida de su pierna izquierda.

@boomtv_col Dani experimento algo muy paranormal que casi nunca cuenta…👽 En BoomTV no solamente se habla de politica y noticias, tambien se cuentan anecdotas que pueden ser dudosas de creer a menos que las vivas en carne propia💥. Mira el episodio completo en Youtube (Link en Bio)🎧 ♬ sonido original - BoomTV

“Dicen que las personas que ven un alien es porque se van a morir o van a tener un suceso muy difícil en su vida y tuvo todo que ver, porque efectivamente yo sí lo vi. Como digo, me miró con amabilidad (…) Me pareció algo muy raro”.

Finalmente, reveló cómo fue el momento en el que dejó de ver a la desconocida criatura y la forma en la que enfrentó la situación:

“Yo me di la vuelta lentamente, subí las escaleras y yo no me hice ningún Milo, obviamente, pero yo me acuerdo que al mirarlo, parpadeaba, cerraba los ojos y los abría, como diciendo, ‘¿será que lo que yo estoy viendo es real?’” Como que yo siempre he sido de esas personas que se enfrentan a las circunstancias y no salgo corriendo, sino que me tomé el trabajo de abrir, cerrar, abrir, abrir, cerrar fuertemente los ojos y ahí seguía”, anotó.

Varios de sus seguidores reaccionaron en la sección de comentarios y compartieron sus opiniones sobre la anécdota revelada por la presentadora. En general, la mayoría le otorgó credibilidad y respaldó su relato, añadiendo algunas de sus experiencias personales relacionadas con el tema.