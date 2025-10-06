Daniela Álvarez es una modelo y presentadora que se ha convertido en inspiración para muchas personas, su historia y valentía por seguir adelante le he permitido ser un ejemplo a seguir, después de afrontar un momento difícil en su vida.

En 2020, la modelo enfrentó la pérdida de una de sus partes del cuerpo por complicaciones médicas que no permitieron que le circulara la sangre a su pierna izquierda. A pesar de haberse sometido a varias cirugías, no lograron regular la circulación y tuvieron que hacerle una amputación para preservar su vida.

En una reciente entrevista en Sinceramente Cris, Daniela habló nuevamente de esa situación que atravesó y confesó que, aunque fue difícil, le ha traído nuevas oportunidades que no esperaba, como haber sido parte de la pasarela de Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris en la Semana de la Moda de París.

Álvarez, quien también fue anfitriona en el Desafío 2022: The Box 2, confesó que antes de su cirugía ella solo pensaba desfilar en su país gracias a su reconocimiento por haber sido Señorita Colombia y por sus bailes de champeta.

“La visión que yo tenía era muy nacional”, mencionó, haciendo referencia que en ese momento sintió que estaba cumpliendo sus sueños porque también estaba siendo presentadora de televisión y se sentía “feliz”.

Daniela Álvarez habló del cambio que ha vivido después de que le amputaran su pierna. | Foto: Captura de YouTube Sinceramente Cris

“Pero, mira que esto me pasa y me lleva unos escenarios inimaginables. O sea, mira hasta donde podemos confesar que las dificultades se pueden transformar en grandes oportunidades. No hay límites”, añadió.

Sin embargo, Daniela manifestó que en el momento en el que le dijeron que debían amputarle la pierna, no lo podía creer y pensó que se quedaría “postrada” en una cama porque no iba a tener herramientas como muletas o su prótesis. Pero, después de un tiempo, decidió cambiar su forma de pensar, se llenó de fe y se entregó a su familia, quienes han sido su motor durante todo el proceso que ha vivido.

“Al hacer ese cambio en mi actitud, hacia una actitud positiva y optimista, empecé a ver los resultados en el mundo”, expresó. Daniela comenzó a darse cuenta de que muchas personas de diferentes lugares la empezaron a seguir y se interesaron por su historia, lo que le generó motivación y ganas de continuar adelante.